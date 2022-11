Azt mondta, a lángok átterjedtek a vendéglővel egybeépített lakóházra is, ahol ketten tartózkodtak, de sem ők, sem más, nem sérült meg. Az épületnél volt két garázs is, egyik szintén megégett. Az egyik garázsban volt autó, amit még épségben kivittek és távolabbra mentek egy közelben parkoló járművel is, hogy a tűzoltók akadálytalanul tudjanak dolgozni.

Fotós: Gyarmati László

Az oltás a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, nagy erőkkel végezték a helyi, a pápai és a veszprémi tűzoltók, összesen 25 tűzoltó 300 négyzetméteren, kilenc autóval és 11 vízsugárral dolgozott, a lángokat szerdán délre sikerült megfékezni, illetve eloltani. A kifőzde és a lakóépület kiégett, a lakók elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A tűz okát vizsgálják.