A hét elején számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem, hogy lehasadt egy fa nagyméretű ága és veszélyeztette a forgalmat a badacsonytomaji Fűzfa utcában. A helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel szüntették meg a veszélyt. Kedden is adtak munkát a lánglovagoknak a fák.

Három fenyő is veszélyesen megdőlt a veszprémi Dózsa György utcában és épületet veszélyeztetett. A veszprémi hivatásos tűzoltók a létrás tűzoltójármű kosarából, motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Nemesvámoson is szükség volt a veszprémiekre: ott a gyalogosforgalmat és egy melléképületet veszélyeztettek a letört ágak, az Ady utcában. A láncfűrész itt is jó szolgáltatot tett.