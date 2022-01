Egy ennek kapcsán rendezett programon kiderült, hogy a baráti kör úgy gondolja, meg kell ismernie a kavicsfogú álteknőst – amit a jeruzsálemhegyi kőfejtőkben talált meg 1899-ben Laczkó Dezső – a helyieknek és a vendégeknek is, ezért kezdeményezték, hogy a teknősről életnagyságban (90-100 cm hosszúságú) mészkőszobor készüljön, aminek a talapzata egy jellegzetes veszprémi kőzet lesz.

Heiter Sándor, a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör elnöke emlékeztetett, két esztendeje már kezdeményezték a kavics- fogú álteknős megjelenítését köztéri műalkotás formájában. Szót ejtett a nemrég átadott Halagútról is, ahol szintén megjelenik a 230 millió éve élt ősteknős. 2019-ben a veszprémi önkormányzat befogadta a javaslatukat, és határozatot hozott arról, hogy köztéri szobrot állítsanak. Erre a Kiskőrösi ABC melletti zöldterületen kerülhet sor. A szobor – amelyet Lugossy László szobrászművész készít majd – a tervek szerint 1 méter hosszú, 60 centiméter magas lenne, és egy 8 tonnás, kemény mészkőből lesz kifaragva. Az alkotás részben közadakozásból valósulna meg, és érkeztek is felajánlások, azonban a vírushelyzet némileg lassított az ügyön. Azért, hogy ne álljon le a projekt, a baráti kör 1000 forintos bonokat bocsátott ki, amit náluk lehet megvásárolni, igényelni. Heiter Sándor elmondta azt is, igyekeznek a város civil szervezeteit is az ügy mellé állítani.

Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke azt emelte ki, hogy a teknős 2019-ben a Veszprémi Értéktárba is bekerült.

Úgy vélte: nagyszerű ötleteket szülhet az, hogy a civilek, az egyesületek és a város is az ügy mellé állt.

Kérdésre válaszolva kiderült, az alkotás kivitelezése 5 millió forintba kerül, míg az önkormányzat a környék tereprendezését végzi majd. JLI



A Kiskőrösi ABC melletti zöldterületen állítják fel a szobrot

Meleg Tamás, a Veszprémi Civil Központ projektvezetője, Heiter Sándor és Varga Endre a sajtótájékoztatón. Igyekeznek a város civil szervezeteit is az ügy mellé állítani

Fotó: Pesthy Márton