Gosztonyi Gergely, a Nemzeti Tehetség Központ munkatársa, a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram szakmai vezetője elmondta, az elmúlt két évben 47 hallgató részesült teljes költségtérítésben, ami évente akár több millió-tízmillió forint támogatást is jelent. A 47 hallgató – akik többek között Németországban, Franciaországban, az Amerikai Egyesület Államokban, Svájcban tanulnak tovább – közül két Veszprém megyei támogatott volt. Emellett több száz diákot támogattak a felvételi eljárásban. Kérdésünkre elmondta, a támogatásért cserében elvárások is vannak a diákok felé: a pénzügyi elszámolás mellett teljesíteniük kell meghatározott tanulmányi eredményeket, továbbá az ösztöndíjprogram népszerűsítésében is szerepet kell vállalniuk. A képzés letelte után öt-tíz éven belül a tanulmányaik hosszának megfelelő ideig kell magyar munkáltatónál dolgozniuk, amennyiben ezt nem teljesítik, vissza kell fizetniük a támogatást. A programba 2022. április 15-ig lehet benyújtani a pályázatot azoknak, akik 2022 szeptemberétől szeretnének külföldön továbbtanulni.