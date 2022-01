Az egyik legjelentősebb beruházás az óvoda bővítése volt, amihez az önkormányzat 173,66 millió forintot nyert TOP-os pályázaton. A 2021 áprilisában befejeződött építkezés keretében egy új csoportszobát alakítottak ki, így már három óvodai csoportban és másfél bölcsődei csoportban fogadhatják a gyerekeket. Emellett egy 120 négyzetméteres tornaszoba is épült a Hajnal Óvoda és Bölcsőde épületéhez.

A tavalyi esztendőben 45 építési telket alakítottak ki, amelyeket már értékesítették is, a közművesítésük pedig az idei évben valósul meg. 2022-ben tervezik egy újabb utca kialakítását szintén 45 telekkel a Napsugár utca mellett. Tótvázsonyban jelenleg mintegy 450 ingatlan van, az említett telekeladásokkal 20 százalékkal nőhet meg az ingatlanok száma.

Sipos Ferenc polgármester szerint a járványhelyzet ellenére is sikeres évet zárt Tótvázsony

Sipos Ferenc polgármester beszélt az önkormányzat épületének felújításáról is évértékelőjében. A közös hivatalban négy település: Tótvázsony, Hidegkút, Barnag és Vöröstó ügyeit intézik, ezért jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak. A felújításra 50 millió forintot nyertek a Magyar falu programban. Ennek során kicserélik a belső padlózatot, a világítást, a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, klímát és napelemeket szereltek fel az épületre, és ötmillió forintért eszközöket is vásárolhattak. Jó hír az is, hogy már megkezdődött a hivatal udvarának térkövezése is.

Kisebb, de fontos beruházásként járdaépítésbe fogtak a temető irányába. Az idei évben szeretnék tovább folytatni ezt, és az a terv, hogy két-három éven belül egészen a 77-es főútig kivezessék a járdát, hogy a két temető és -a busszal munkába járók miatt – a főút biztonságosan megközelíthető legyen.

A temető jobb megközelíthetősége érdekében járdát építettek

Az idei évben is pályázik az önkormányzat út-és ingatlan felújításokra, járdaépítésre. Emellett nagyon szeretnék a katolikus iskolát is korszerűsíteni. A polgármester szerint azonban az épület már olyan rossz állapotban van, hogy érdemes lenne a régi helyén egy új iskolát építeni, de ez csak állami segítséggel valósítható majd meg a közeljövőben.