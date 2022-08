Átadó 1 órája

Megújult nemeshanyi kultúrház

A nemeshanyi kultúrház felújításának második üteme is bejeződött, így azt a napokban hivatalosan is átadták. Az ünnepélyes eseményen Vesztróczi Attila polgármester meghívását elfogadva dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter, országgyűlési képviselő is részt vett.

Nemeshany ma Veszprém megye egyik szép és élhető faluja és tervekben sincs hiány Fotó: Szijártó János/Napló

A művelődési házban a miniszter, a térség képviselője a magyar faluk felemelkedéséről beszélt, amelyhez több más mellett a jelen beruházásnál támogatást nyújtó Magyar Falu Program is hozzájárult. Mint mondta, az előző rendszer jelentősen elsorvasztotta a falvakat, kistelepüléseket ezért az utókorra hárult az a feladat, hogy a magyar vidéket megerősítse, fejlessze, hogy a kisebb-nagyobb településeket ismét jó érzéssel lehessen bejárni. Nemeshany remek példája ennek, hiszen a megújult kultúrház mellett számos fejlesztés készült a településen, amelyek mostanra Veszprém megye egyik szép és élhető falujává tették.

Arról már Vesztróczi Attila polgármester szólt, hogy a kultúrház villamoshálózatának felújítására, lámpatestek felújítására, festésre nyolc millió forintot nyertek a Magyar Falu Programtól. Az előtérben önerőből egy korszerű konyhát is kialakítottak, ami jó szolgálatot tesz a későbbiekben a különböző rendezvények alkalmával. Tavaly az első ütemben a kultúrházban a fűtéskorszerűsítést tudták elvégezni, a következő évben pedig a külső hőszigetelésre és a vizesblokk felújítására pályáznak. Vannak még folyamatban lévő pályázataik, helyi utak szilárd burkolattal történő ellátására. A polgármester úgy vélte, jók az esélyek a kért támogatás elnyerésére.

A miniszteri látogatást egy rövid falubejárással is összekötötték a vendéglátók, így Navracsics Tibor láthatott egy helybeli család által szépen rendbe hozott, gépészeti szempontból működőképes malmot, egy jól működő, korszerű apartmanházat, egy szintén (családi) önerőből létesített hangversenytermet és megismerkedett a méltán híres nemeshanyi csipke történetével, múltjával és jelenével.

Megújult nemeshanyi kultúrház Fotók: Szijártó János/Napló

