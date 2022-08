Tavaly Bánd önkormányzata civil kezdeményezésre a Mádl Ferenc-emlékház és német nemzetiségi kiállítótér megvalósítását tűzte ki célul a falu központjában álló Szent Anna-templom és Mádl Ferenc-szobor mellett. Ennek érdekében felkérte Kovács Dávid építészmérnököt a látványtervek és a projekt költségvetésének elkészítésére, ugyanakkor a napokban mutatták be az emlékház projektjét az érdeklődők számára. A lényeg: az emlékház két részből állna: az egyik a főépület, ahol Mádl Ferenc emléktárgyai kapnának helyet, míg egy másik hely egy pajtaépület, benne a múlt eszközeivel. Ez utóbbi hamarosan elkészül.

- 2011-ben halt meg Feri bácsi, 80 éves korában. Tavaly, halálának 10. évforduló alkalmából kezdődött egy nagyobb szabású megemlékezés sorozat, amelynek része volt a Nemzeti Emlékezet Bizottság által szervezet kiállítás a Fiumei sírkertben, illetve a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet készíttetett egy dokumentumfilmet, amelynek idén tavasszal volt a bemutatója a Magyar Tudományos Akadémián – mondta a Naplónak Buvári Tamás filmrendező, producer, a projekt egyik megálmodója. - A kormány ezt a megemlékezést összesen három évre tervezte, és ehhez kapcsolódóan mi tavaly indítottunk egy új projektet a faluban; a Mádl Ferenc-emlékház és német nemzetiségi kiállítótér elnevezésű épületegyüttest szeretnénk létrehozni. Elkészültek a látványtervek, illetve a műszaki tervezés egy fontos lépcsője előtt állunk.

Látványterv

Kérdésünkre, hogy miért fontos Mádl Ferenc emléke, Buvári Tamás úgy válaszolt: olyan tulajdonságai voltak, amelyek manapság megerősítésre szolgálnak.

- Békés, konszenzus kereső, a kompromisszumokban hívő, a másik ember véleményére is kíváncsi és azt tiszteletben tartó – foglalta össze az egykori köztársasági elnök erényeit. - Szeretnénk mindezt megfoghatóvá tenni az emlékházban a jövő generációi számára, ahol Mádl Ferenc életútja mellett azt a filozófiát is reményeink szerint megismerhetik a látogatók, amit ő képviselt.

Látványterv



A tervek a helyi német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve valósultak meg, de a széles közönség eddig keveset tudhatott minderről. A tervekről Kovács Dávid tervezőmérnök beszélt az érdeklődők előtt.

- Ebben a választási ciklusban az a fő célunk, hogy a régi épületeket megmentsük a településen – ezt már Steigervald Zsolt polgármester mondta. - Így most adja magát a helyzet, hogy egy olyan komplex teret alakítsunk ki, ami méltó a településhez. Feri bácsi ebbe az épületbe, ebbe az iskolába járt. Egy korábbi beszélgetés apropóján merült fel, hogy mi lenne, ha itt létesülne egy méltó emlékház? Nem múzeum jellegű emlékházban gondolkodunk, hanem szeretnénk olyan teret nyitni, ami részben állandó kiállító hely. Ugyanakkor például egy régi osztálytermet szeretnénk kialakítani, ahol a helyi pedagógusoké lenne a terep. És természetesen lenne egy hely, ami falunk szülöttének, Mádl Ferenc emlékeit őrizné. Hiszünk benne, hogy a település szempontjából fontos értékőrzés lenne mindez. Egy olyan hely is, ahol a közösségünk fontos ügyei is megbeszélhetőek lennének.

Steigervald Zsolt polgármester és Buvári Tamás filmrendező, producer a helyi közösséggel bízik a Mádl Ferenc-emlékház és német nemzetiségi kiállítótér megvalósításában Fotó: Juhász-Léhi István/Napló



A polgármester bízik benne, hogy még ebben az évben engedélyezett tervekkel rendelkezhetnek. A projekt szemléltetése után levetítették a Mádl Ferencről készült dokumentumfilmet, amely a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet megrendelésére készült el az idén.