A levéltári használat céljára felújított hajdani Jutasi Altisztképző Intézet udvarán kezdődött a megemlékezés az altisztképző emléktáblájának megkoszorúzásával, majd Káplán György énekművész adta elő az Ima a hazáért című dalt. Juhász János nyugállományú repülős alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetének korábbi elnöke emlékeztetett rá, hogy 81 évvel ezelőtt, 1941. szeptember 8-át Markóczy János altábornagy, a Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet egykori legendás parancsnoka jelölte ki a Rab Mária-forrás ünnepének. Akkor lett hivatalos szabadtéri misézőhely a veszprémiek – katonák és civilek – kedvelt zarándokhelye. Ezért indul a hajdani laktanyaépülettől a forrásig terjedő másfél kilométeres út, a hősök keresztútja 15 stációval. A keresztútjárással a zarándokok Jézus Krisztust kísérik végig utolsó útján az elítéltetéstől a feltámadásig az édesanya, Szűz Mária szemszögéből. Fájdalmára a szenvedő katonafiak üzenetei felelnek a doni pokolból. A keresztaljat Sági Gyöngyvér vezette, a női és férfiszerepek szövegeit zarándok civilek olvasták fel a stációknál, melyeknél az altiszti akadémia növendékei álltak őrt. Ők adták a forrásnál is a díszőrséget, és részt vettek a terítőegyesítési szertartásban is.

Üdvözlőbeszédében Frankó Imre ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia megbízott parancsnoka arról beszélt, hogy a katonáknak nehéz sors jut a történelem alakításában, hogy választott helyükön erősek tudjanak lenni. Ehhez kellenek a hagyományok, a polgári társadalom támogatása, amit Veszprémben is éreznek a Rab Mária-forrás ünnepein.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Bázsa Botond önkormányzati képviselő idén is közreműködött, hogy az erdei misézőhely alkalmas legyen a hívek és a katonavendégek fogadására. Köszöntőjében arra utalt, hogy a magyar édesanyák a társadalom horgonypontjai, a családoknak ugyanolyan összetartói, mint Mária volt a szent családé, sőt fia halála után az egyházé is. Most, amikor újra nehéz idők járnak, sem szabad megadni magunkat a kétségbeesésnek. Most az ima ideje jött el.

Az énekes szentmisét Halmágyi Zoltán ugodi plébános celebrálta, akinek ismerős volt a hely, hiszen korábban, ösküi plébánosként rendszeresen tartott szentmisét a Rab Mária-forrásnál.