– A gyerekekkel többet kell játszanunk és mielőbb kell a higiéniával is foglalkozniuk – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepség gyermekműsorában elhangzottakra utalva, és a helyieknek a beruházást kiegészítő hozzájárulásai kapcsán megjegyezte: a közösség ereje sok mindenen átlendíthet minket, Gicen is reményt ad ez a fajta összefogás, segítőkészség. Megemlítette, hogy az elmúlt években a falu közelében útfelújítások történtek, a településen játszótér, sportpálya épült, és a temetőben is felújításokat végeztettek. Az orvosi rendelő a legújabb a fejlesztések sorában. A Magyar falu program révén kapott támogatást, annak kapcsán pedig a honatya arról beszélt, hogy keretében az elmúlt négy évben országosan több mint hatszáz rendelő épült vagy esett át felújításon, Veszprém megyében mintegy negyven, 710 millió forintból. A lakosok helybeli ellátásának lehetőségét hangsúlyozta és a megelőzés jelentőségét: rendszeresen kell orvoshoz járni, nem akkor, amikor már megvan a baj.