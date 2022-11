A rendezvény sajtótájékoztatóján Molnár Roland, a veszprémi egyesület elnöke elmondta, kétszáz feletti résztvevőre számítanak, sokan csatlakoztak a jótékonysági árveréshez, köztük sok sportoló, és több sportszervezet is. Kiemelte, hogy idén is jutalmaz majd a VVHHFE, a közelgő rendezvényen három hátrányos helyzetű diáknak adnak át ajándékcsomagot, amelyek felajánlóiknak köszönhetők. Az eseményen részt vett két olimpikon is, Szögi István Dániel közép- és hosszútávfutó, valamint Bartha-Kéri Bianka futó atléta, akik dedikált mezekkel és báli jelenlétükkel is segítik a nemes célokat. Bartha-Kéri Bianka ennek kapcsán azt hangsúlyozta, megtisztelő számukra, hogy részt vehetnek ezen a nemes célú eseményen, kíváncsiak várja az estet. Ugyancsak erről beszélt Szögi István Dániel, már csak azért is, mert korábban vagy a pandémia, netán edzőtábor akadályozta meg azt, hogy személyesen legyenek jelen. Hangsúlyozta, jó érzés nemes célt támogatni, aminek ők is a részesei lehetnek.

Aki szeretné, segítheti az egyesület munkáját támogatói jeggyel, de hétfő estig akár a bálra is válthatnak jegyet az érdeklődők.