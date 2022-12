Mikulás-váró ünnepségre várta az önkormányzat nemrégiben a település apraját-nagyját és a környékbeli településeken élő kisgyermekeket. Délután megérkezett a nagyszakállú a kisebbek nagy örömére, és az ünnepségre magával hozta két manóját. Minden gyermeket mikuláscsomaggal ajándékozott meg.

– Nagy örömöt jelentett minden szervezőnek, hogy majdnem minden gyermek egyedi produkcióval kedveskedett a télapónak. Verseltek, énekeltek az apróságok, a diákok. A jó hangulatban együtt töltött estéhez ez is hozzájárult. Tóth Tünde énekeső pedig csodálatos karácsonyi, adventi dalokkal kedveskedett a közönségnek. Teával, forralt borral, házi készítésű süteményekkel kínálhattuk az összegyűlteket. A rendezvénynek az önkormányzat udvara adott otthont, amelyet igazán ünneplőbe öltöztettünk – tájékoztatta lapunkat Veinperlné Kovács Andrea polgármester, és hozzátette: ez az alkalom is segített abban, hogy a falubeliek az év végi ünnepekre advent idején méltóképp ráhangolódjanak, egymásra is figyelve, közösségükre is gondolva.