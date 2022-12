,,Ne állj a dugóban, szállj fel a buszomra. Mutasd a bérleted, nem is kell fizetned. Gyere velem a buszra, mert mindenki megússza. Nem kell sokat várni, csak a buszra szállni" – így szólt az egyik, amelyet fel is olvasott szombaton délután Polgári István, a V-Busz ügyvezetője az adventi vásárban, a Kossuth utcán felállított színpadon, ahol a szlogenpályázat díjátadóját ejtették meg.

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy idén a V-Busz teljesen lecserélte flottáját, nyáron elektromos járművek álltak szolgálatba a megyeszékhelyen. Ezzel párhuzamosan a cég több platformon bemutatta a közösségi közlekedést a fiataloknak: tavasszal sikeres rajzpályázatot szerveztek, míg ősszel az autómentes nap kapcsán szólították meg a gyerekeket azzal, hogy miként látják a buszos közlekedést; ehhez a most befejeződött szlogenpályázat is kapcsolódott.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Polgári István elárulta, nagyszerű pályázatok születtek. Íme egy újabb szlogen: ,,Kocsi helyett busz, nem hagy le a strucc." És még egy: ,,Rollerezni jó dolog, mert apa akkor nem morog."

– Az egyik kedvencem a következő volt: a lila az új zöld – mondta egy másik szlogenről az ügyvezető, aki azt kérte, vegyük igénybe minél többen Veszprémben a közösségi közlekedés szolgáltatásait. Megköszönte az ötletelőknek a szlogeneket, majd kiderült, hogy minden résztvevő ajándékkal mehet haza, míg a legjobbak értékes jutalomban részesültek.