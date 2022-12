Katona Lajos Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának geológusa elmondta, a kavicsfogú álteknős Veszprém híres ősmaradványa, amely a késő triász korban, mintegy 200 millió éve élt a Tethys-tengerben. A leletet 1901-ben találták meg bányászok a jeruzsálemhegyi bányában, a leletet Laczkó Dezső geológus tárta fel, majd az őshüllőt egy német paleontológus, Otto Jaekel írta le tudományosan. Ma már több szervezet címerállata is a kavicsfogú álteknős. Felidézte, az őshüllő része a helyi értéktárnak is, ami azt is jelzi, hogy a természettudomány tárgyai és élőlényei kultúránkhoz tartoznak. Az esemény zárásaként kihirdették a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, a Laczkó Dezső Múzeum, a Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör és a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre közös szoborpályázatának eredményeit. Az emléklapokat és okleveleket Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója adta át a diákoknak.