A rendezvény házigazdájaként a térség országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor köszöntette a nagy számban megjelent érdeklődőket. Elmondta, hogy a megoldások keresésében személyesen is részt vesz Nagy István agrárminiszter. Nagy szerint nem könnyű a helyzet, hiszen rengeteg embert érint ez a kérdés, annak ellenére, hogy az elmúlt harminc évben 87 százalékkal csökkent a védett vetési varjak száma. Hozzátette, hogy a ma élő 30 ezer egyed természetesen ott okoz óriási problémát, ahol beköltözik az ember életterébe.

Elmondta még, hogy a varjú sajnos az egyik legokosabb madár. Megtalálja, hogy hol könnyebb és biztonságosabb számára az élet. Hol nem kell tartania természetes ellenségeitől és hol jut könnyebben élelemhez. Sajnos mi, emberek is okozói vagyunk annak, hogy a varjak élőhelyet váltanak, aztán a városi embereknek okoznak óriási gondokat. Annak ellenére, hogy mindenki azt szeretné, a kilövés nem lehet megoldás, hiszen a vetési varjú védett madár – folytatta. Megoldás lehet, ha áttelepítik őket más területekre, vagy az életkörülményeiket költési időszakban megnehezítik azzal, ha a magas fákon lévő fészkeiket szisztematikusan több héten át vízsugárral letisztítják, és azt is megakadályozzák, hogy a közeli utcákban lévő magas fákon újra megtelepedjenek.

A miniszter egy jól megtervezett, tudatos varjúáttelepítési program megvalósítását javasolta az érdeklődőknek, ami emberi odafigyelést és tudatosságot igényel. Hozzátette azt is, hogy a természetvédelmi szakembereknek is jelentős ez a probléma, hiszen a varjú nagyon fontos szerepet tölt be a természetben. Fészke kizárólagos természetes élőhelyet jelent a vörös és a kék vércsének, de ha beköltözik a városba, oda az embertől való félelem miatt a vércse nem követi, így fészkelőhely nélkül marad. Navracsics Tibor összefoglalta, hogy a probléma megoldása nagyon összehangolt és szervezett munkát igényel, és jól jelzi a jelenlévők száma és hangulata, milyen súlya van ennek az ügynek. Véleménye szerint Ajka, Tapolca, Monostorapáti, Nagyvázsony jelen lévő polgármesterei és a környékbeli településvezetők számára az agrárminiszter partnerséget kínál, amelyet el kell fogadni.

Varjak pihennek az ágakon

Fotós: Szakony Attila/Zalai Hírlap

Ezt követően a lakossági fórumon részt vevő ajkaiak főként a véleményüket fogalmazták meg a kérdésben, amely egyöntetűen tükrözte az elmúlt nyolc év önkormányzati próbálkozásainak sikertelenségét varjúügyben. Az eddigi városi intézkedésekkel elégedetlen, csalódott hozzászólók után Schwartz Béla polgármester kifejtette, hogy a miniszter által elmondott megoldásokat a város önkormányzata az elmúlt nyolc évben már mind kipróbálta, és csak azt érték el, hogy az elűzött varjak átköltöztek a szomszéd utcákba, ahol szintén platánok vannak. A varjak gyérítése marad az egyetlen megoldás – mondta végül Schwartz.

Ezt követően a fotósok kereszttüzében átadta az Európai Unió egyik irányelvét, amely alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok, így a vetési varjú vadászatát is. A polgármester álláspontja szerint tehát engedéllyel szabad vadászni a vetési varjakra is, így tesznek Romániában, Szlovákiában, a Bánátban, a Vajdaságban is. Néhányat kilőnek közülük és a többi varjú elköltözik onnan – foglalta össze a módszert a polgármester.

Nagy István a településvezető által elmondottakra úgy reagált, hogy ha törvényes lehetőséget talál erre a megoldásra, természetesen be fogják vetni ezt a nem túl humánus módszert is, de arra kell számítani, hogy a kilövések is jelentős fokú társadalmi ellenállásba csaphatnak át, hasonlóan a varjak által okozott köztisztasági és zajhatási problémákhoz.