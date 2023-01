A grandiózus, Ragyogj! elnevezésű megnyitóünnepség pontban este nyolc órakor kezdődött meg három helyszínen: a Szentháromság téren, az Óváros téren és a húszemeletes szomszédságában. Az ünnepélyes pillanatot a harangok kongása tette emelkedetté, majd megkezdődött a háromnegyed órás, látványos, egyedi vizuális és színpadi elemekkel tűzdelt előadás.

A táncon, zenén és látványelemeken alapuló műsor – amelynek művészeti vezetője Can Togay János, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. művészeti és kreatív főtanácsadója volt – menete mindhárom helyszínen hasonló volt, ugyanakkor a koreográfiákban, jelmezekben és a fényfestésben akadtak különbségek az egyes színtereken. A műsorban a legfontosabb szerepet Gizella királyné, bajor hercegnő, Szent István király felesége kapta, aki – Hámori Gabriella színésznő hangján – mesélt Veszprém múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A veszprémi székesegyházat Istvánnal megalapító királyné alakját Samantha Kettle, a Bozsik Yvette Társulat tagja jelenítette meg, és az ő arca volt látható a nyolcméteres bábon is, valamint a társulat több táncosa mutatta be Gizella életének – a fiatal lány, a várandós kismama, a szövő és az idősebb gyógyító – szakaszait.

Az előadásban nagy hangsúlyt kapott a verbunkos zene és tánc, ugyanis Veszprém volt az egyik központja a 18-19. században a műfajnak. Ifj. Zsuráfszky Zoltán koreográfiájában a Kárpát-medencei férfiverbunkok, szakrális körtáncok és a breakes, hip-hopos elemek is helyet kaptak. A mai hétköznapokat Bozsik Yvette koreográfiája színházszerűen jelenítette meg: a Szentháromság téren a veszprémiek ünnepeit jelképezve egy esküvőt formáltak meg, az Óváros téren a kereskedelem és a közigazgatás, míg a húszemeletesnél a hétköznap jeleneteit idézték meg.

Az előadásban összesen több százan szerepeltek a három helyszínen. A Szilágyi harangegyüttes fiataljai, Bozsik Yvette Társulatának tagjai és több Veszprém vármegyei néptánccsoport is szerepelt a műsorban, valamint megjelent Veszprém tizenöt városrésze is: az egyes településrészeket jelképező zászlókkal az előadás során többször felvonultak a civilek és általános iskolás gyermekek. Az előadás látványos részeként több helyszínen is megidézték Verancsics Faustust a közönség felett repülő szerkezettel, utalva arra, hogy a polihisztor nevéhez és veszprémi várkapitányi éveihez köthető az ejtőernyő feltalálása.