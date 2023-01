Devecserben érezhető a probléma, sokan hulladékkal fűtenek, nem tűzifával. Amint azt Ferenczi Gábor polgármester elmondta, egyre jellemzőbb, hogy vannak, akik nem olyan tüzelőanyagot használnak, ami ildomos lenne. – Sajnos vannak, akik mélyszegénységben élnek, és nem tudják megvenni a tűzifát. Az önkormányzatnak nincs jogköre ez ellen tenni, ma már a jegyző sem szabhat ki emiatt bírságot – mondta Ferenczi Gábor.

Tapolca polgármestere, Dobó Zoltán arról beszélt, hogy rosszabbodott ugyan a város levegőjének minősége, de a határértéken belül van. Az önkormányzat cége most pályázik egy elektromos utcaseprő gépre. – Annak több funkciója van, az esztétikai szempontok mellett a levegő tisztaságát is segít szinten tartani. Felszedi a gyomokat és a port, valamint a szakszerű használat mellett a szálló por koncentrációja csökkenthető vele. A mostani szmogos időszakban is bevethető, amikor újra erőre kapnak a hagyományos fűtési eljárások. De egy forró nyári időszakban, amely az allergiások számára is nehézséget okoz, ugyancsak segíthet a pollenkoncentráció és a szálló por mennyiségének csökkentésében. Jó esetben a gép már az idei őszi időszakban munkába állhat. Közel 200 ezer négyzetméternyi területen használja majd a város a járdákon, a kiemelt szegélyek mellett. A szennyeződés így nem kerül bele a csapadékvíz-elvezető rendszerbe sem.

Tapolcán hamarosan elektromos utcaseprő gép áll üzembe, ami a levegő tisztaságára is kedvező hatással lesz

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Zalahalápon szerintem egyértelműen érezhető a levegő romlása, ha a tavaly ilyenkori időszakhoz viszonyítjuk a mostanit – mondta Bedő Lajos polgármester. – A fűtési szezonban érezhető, hogy vannak, akik nem csak fát használnak. Amennyiben nappal észreveszem, hogy egy kéményből szokatlan színű füst száll fel, szólok a tulajdonosnak. Este és éjszaka ezt nem tudom megtenni a sötétség miatt. Ez a probléma a fűtésszámlák emelkedése miatt várható volt. Egyre több a favágás, és szenet már nem is látni a családi házaknál, sokan áttértek a fával való fűtésre a gáz helyett is – mondta a polgármester.