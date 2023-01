A kulturális negyed Veszprém központjában, az Egyetem utca, Megyeház tér, Erzsébet sétány, Erzsébet liget által határolt területen helyezkedik el, területe jól elkülöníthetően három fő egységre bontható.

A Kálvária-domb és a Laczkó Dezső Múzeum közötti területrész gyalogos közlekedési és rendezvényterületként fog működni. A terület burkolt és növényfelületeinek találkozásánál szórt burkolattal rendelkező sávokat hoztak létre. Ezek a teljes fejlesztési koncepción átívelő elemként jelennek meg. A múzeum főbejáratának tengelyére illeszkedve helyezkedik el a dombtetőn lévő templomrom megközelítését szolgáló lépcsősor és rámpa. A felújított támfal mentén sétányokat alakítanak ki.

Az Erzsébet sétány és a Bakonyi Ház környezetének rendezésekor figyelembe vették a terület sávos irányultságait, térépítészetileg is kezelve ezen erőteljes tagolódást és a projektterületek közötti átmeneteket is.

A Megyeház tér délnyugati részén épül a tervezett rendezvénytérhez kapcsolódóan a pavilon jellegű épület, melyben egy kisebb kávézó létesül. A kisméretű épület egyszerű, de karakteres kialakításával megfelelő kontrasztot képez az egykori támfalakkal, illetve a Kálvária-domb zöld környezetével, és egyben felidézi az egykori beépítést is – olvasható a veszprém.hu-n.