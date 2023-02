Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egyebek mellett elmondta, az ülésen kiemelt helyet kap az orosz–ukrán háború, mely egy éve zajlik, és nincs jele, hogy véget érne. A következmények drámaiak, a harcok már több százezer ember életét követelték, az elmúlt évek legnagyobb humanitárius válságát okozzák. Eközben Európa a háborúba sodródás napjait éli, az Európai Parlament vadászgépeket, rakétákat, harckocsikat, lőszert küldene a hadszíntérre, a tagállamok jelentős része elkötelezte magát a fegyverszállítások mellett. A magyar kormány álláspontja szerint az ország nem kíván belesodródni a háborúba. Ezért hét pontból álló politikai nyilatkozatot terjesztenek az országgyűlés elé. Ez tartalmazza elkötelezettségünket a béke mellett, elítéljük Oroszország katonai agresszióját és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemben. Más ország érdekeit viszont nem helyezzük a miénk elé, hazánknak nem szabad belesodródnia a háborúba. A brüsszeli gazdasági szankciók nem csillapították a katonai konfliktust, az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, de óriási károkat okoznak Európában. Így egekbe lökték az energiaárakat, tomboló inflációt eredményeztek, a gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátási zavarokat és még nagyobb inflációt eredményezhet. Elfogadhatatlan, hogy Európa és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője. Hazánk a háború kirobbanása óta legnagyobb humanitárius segélyakcióját nyújtja, fontos az ukrajnai menekültek további megsegítése. A katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyarokat, eddig is sokan adták életüket a háborúban, a sorozások jelenleg is zajlanak. – A NATO és az Európai Unió elkötelezett tagjai vagyunk. Hazák mindent megtesz a békéért, a fegyverszállítások, szankciók helyett mielőbbi békére van szükség, mert életeket csak ezzel lehet menteni – fogalmazott Kocsis Máté.

Más témákról elmondta, tárgyaltak a svédek és finnek NATO-csatlakozásáról is, mely hamarosan az országgyűlés elé került. A miniszterelnök azt kérte, támogassa ezt a frakció, mely megosztott a kérdésben, ugyanis a két ország az elmúlt időben sértegette hazánkat. Ezért felkérték az országgyűlés elnökét, küldjön delegációt a két országba, hogy tisztázzák a helyzetet.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a tavaszi ülésszak főbb témái közül utalt a víziközmű-szolgáltatásra, a fogyasztóvédelemre, a felsősoktatási törvényre, a 2024-es költségvetésre. Utóbbi kapcsán a KDNP kérte a kormánytól, továbbra is nemzetgazdasági cél legyen a családtámogatás, illetve annak bővítése a gyermeket vállalók körében. A 25 év alattiak már szja-mentességet élveznek, cél az, hogy ez érintse a 30 év alatti anyákat is. – A miniszterelnök elmondta, év végére egy számjegyű lesz az infláció – hangsúlyozta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője is szólt az egyre erőszakosabb háborúról, melynek áldozatai a civilek, asszonyok és gyermekek. Azt mondta, a Magyar Honvédség fejlesztése prioritás, cél, legyen olyan honvédségünk, mely adott esetben megvédi a magyar embereket. A szónokok elmondták, mindketten gyakran segítették a helyszínen a háború sújtotta övezet lakóit, adománnyal, fizikai munkával.

A kérdések egyebek mellett a baloldal külföldi kampányfinanszírozását, a gyermekvédelmet, a genderpropagandát, a debreceni akkumulátorgyár népszavazását érintették. Szó volt arról is, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség tárgyal a társországokkal, Ausztriával és Svájccal a jövő évi Európa-bajnokságról, melynek rendezéséből hazánk kimaradna. A pénzt ugyanis a bezárt hazai sportlétesítményekre fordítanák, melyeket a fiatalok így továbbra is látogathatnának. A frakcióvezetők szerint nagy egyházdiplomáciai siker, hogy Ferenc pápa áprilisban hazánkba látogat.