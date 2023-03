Ilyen mértékű, „város a városban” fejlesztés legutóbb 250 éve zajlott a veszprémi várnegyedben. Március 8-án lesz egy éve, hogy megkezdődött a nagyszabású műemlékvédelmi fejlesztés kivitelezése.

Sűrű, munkával teli egy esztendő áll a veszprémi érsekség mögött. Február közepéig 245 munkanap alatt 680 ezer munkaórát dolgoztak a kivitelezők, naponta mintegy 70 tonna anyagot mozgattak meg, és eddig nagyságrendileg 5000 tonna építőanyagot építettek be.

Az idén záruló első ütem munkái során megújul valamennyi, a felújításban érintett épület homlokzata, jelenleg a készültség közel 70 százalékos. Február közepéig több mint 244 ablakot cseréltek újra (összesen 897 ablak újul meg).

A beruházáson 550-en dolgoznak, ebből közel 450-en az építőipari munkában vesznek részt.

Részletes, több szakmai területet érintő feltárással, kutatással kezdődött a 2020–2025 között zajló fejlesztés és műemlékvédelmi munka, amely egyszerre hitéleti, turisztikai és jelentős munkahelyteremtő beruházás. Hozzájárul a helyi közösség megerősödéséhez, Veszprém regionális szerepének és nemzetközi ismertségének megerősödéséhez. A megújítás teljes folyamatát áthatja a Veszprémi főegyházmegye mottója, amely a várnegyedben található Gizella-kápolna kőtábláján olvasható: Őseink hite a jövő reménye.

A beruházás előkészítő fázisát egy évvel ezelőtt a kivitelezés váltotta fel, azonban a projekt sajátossága, hogy az előkészítés, kutatás, tervezés, kivitelezés párhuzamosan zajlott/zajlik, az egyes terv­elemek, dokumentációk egymásra hatnak. A fejlesztés keretében ez idáig mintegy 100 kutatói dokumentáció készült. Az átfogó adatrögzítésnek kiemelt fontossága van, hiszen korábban hiányos dokumentumok álltak rendelkezésre a várnegyed épületei és korokon átívelő történetük, átalakításuk kapcsán. Most ezen a téren is sikerült igen komoly szakmai munkát elvégezni.

A veszprémi várnegyed megújítása a magyar állam támogatásával valósul meg. A beruházás 18 műemlék épületet, 35 ezer négyzetméter épített és mintegy 10 ezer négyzetméter szabad területet érint. A projekt teljes befejezése 2025. A várnegyed elhelyezkedése és a beruházás összetettsége különösen komplex megoldásokat igényel a kivitelezők részéről. Így például az itt dolgozó személyzet bejutását a várba egy egyedülállóan nagy méretű térállványrendszer segíti.

A beruházás felelőse a veszprémi érsekséghez tartozó Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság. A veszprémi érsekség a főegyházmegyei gyűjteménnyel együttműködve különleges programot szervez 2023-ban. A májustól látogatható Work in Progress 2023 kiállítássorozat különleges betekintést ad a veszprémi várnegyed megújításába és a műemlékvédelmi munkába. Az idelátogatók úgy láthatják a várnegyed megnyíló épületeit és korábban elzárt kertjeit, ahogy máskor nem: munka közben. Látogathatók lesznek 2023 májusától az érseki palota egyes részei, valamint megnyitja kapuit a Körmendy-ház és a Biró–Giczey-ház. A látogatók interaktív kiállítás és vezetett túrák keretében bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé. Megtudhatják, hogyan zajlanak a kutatások, restaurálások, az építészeti tervezés. Az idei év további eseménye a várban, hogy a húsvéti feltámadási szentmisét a megújult Szent Mihály-főszékesegyházban tartják meg.