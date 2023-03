Fejlesztés 49 perce

Megérkezett az új falubusz Veszprémfajszra

Nem csak új, hanem Veszprémfajsz település életében az első is, mint ahogyan a most felálló falugondnoki szolgálat is.

Juhász-Léhi István

Kontrát Károlytól (jobbra), Fertig József vette át az új falubuszt Fotó: Juhász-Léhi István

Kontrát Károly (Fidesz–KDNP), a térség parlamenti képviselője a csütörtöki átadáson elmondta, a település a Magyar falu program falubuszpályázatán sikeresen vett részt, amivel közel 15 millió forintot nyert, melyből egy 9 személyes Ford mikrobuszt vásárolt. Kijelentette, a falubusz a veszprémfajsziak mindennapjait teszi könnyebbé, legyen szó sport- vagy kulturális programokról, netán kórházi kezelésről. Hangsúlyozta, az Mfp falubuszvásárlási programja a közjót szolgálja, a helyiek mindennapi életminőségén javít. Fertig József polgármester a Napló érdeklődésére elárulta, a falugondnoki a szolgálat használja majd a járművet. Lesz mire, hiszen az idősek és a gyerekek utaztatása mellett a megyében sokat fellépő helyi német nemzetiségi önkormányzat is bizonyosan igénybe fogja venni. Ezek a hetek, hónapok számukra a tanulást jelentik, hiszen eddig nem volt náluk falugondnokság, így a busz mellett a szolgálat is új. Mint megtudtuk, Kertai Tibor nyerte el a falugondnoki megbízatást. A Ford mikrobusz 15 és fél millió forintba került, amivel kedden gurultak haza.

