A közös célok között szerepel a közművelődési szakemberellátás mennyiségi-minőségi fejlesztése Veszprém vármegyében és a régióban; a közművelődés-ellátás támogatása a megyében; illetve a szakmai utánpótlás biztosítása a közművelődésben.

Gelencsér András rektor elmondta, a Pannon Egyetem a régió meghatározó felsőoktatási intézményeként szoros kapcsolatot tart fenn a régió intézményeivel, gazdasági szereplőivel. – Elsődleges feladatunknak érezzük, hogy az oktatásban való szerepünk mellett a felnőttképzés területén is hasznosítsuk azokat az értékeket és tudást, amellyel rendelkezünk. Ezt legjobban a partnerintézményekkel való együttműködéssel tudjuk megtenni – tette hozzá.

– Egy jó közművelődési szakember olyan közösségi életet tud kiépíteni, amelytől élhetővé válik a település. Ez tulajdonképpen a mi feladatunk – mondta Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Vármegyei Igazgatóságának vezetője. Hozzátette, nagy szükség van a fiatal munkaerőre, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán futó közösségszervezés alapszakkal emiatt közösek az érdekeik, és kölcsönösen tudják segíteni egymás munkáját.

Csillag Zsolt kancellár kiemelte, egy felsőoktatási intézménynek az oktatás és kutatás mellett ma már számtalan más feladata is van. – Azt gondolom, hogy egy egyetemtől alapvető elvárás lehet, hogy a regionális és helyi kulturális életnek a központja legyen, és vegye ki a részét ezen a területen is – tette hozzá. A kancellár szerint az egyetemen megszerzett tudást a való életben csak úgy lehet kamatoztatni, ha már az oktatás alatt is részt vesznek a piaci szereplők a hallgatók tanulmányaiban.