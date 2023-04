A rendezvény intellektuális pezsgés, ahol a kultúra mellett a gasztronómia is megjelenik. Az alapítók, Sághy Krisztina és Végvári Imre célja, hogy a már jól megszokott TEDx-konferencia-élményt ötvözzék a balatoni hangulattal és a színvonalas előadásokkal. – Úgy gondoljuk, hogy egyre többen vagyunk a Balaton körül, látogatóba érkezünk vagy ott élünk, és felmerült az igény a minőségi párbeszédre, kulturális eszmecserére. Így indítottuk el a projektet, és megkaptuk a TEDxBalaton licence-t, valamint a VEB 2023 EKF támogatását. Hosszú távon gondolkozunk, olyan platformot szeretnénk teremteni, ami egyre nagyobb, termékenyebb lesz – mondta Sághy Krisztina.

– A Balatonnál minden megvan, ami a teljes élethez kell, de a szervezett intellektuális pezsgés hiányzik. Vannak kisebb körök, szorosabb közösségek, de szeretnénk egy platformot, ami mindezeket összeköti, közölte Végvári Imre. A cél, hogy találkozást teremtsenek azoknak, akik a Balaton-régióban szeretnének élni, dolgozni, vállalkozni.

Idén is több aktuális témakört érintenek, ilyen a fenntarthatóság, az innováció, a művészetek és az inspiráló emberi történetek. Az előadók között van Nyáry Krisztián író, aki bemutatja, hogy a Balaton miként vált az identitásunk részévé. Smiló Dávid építész a vörös kőről, Csalár Bence divatszakértő a divatról beszél, Guld Ádám generációkutató a különböző generációk Balatonhoz fűződő viszonyáról számol be. A Balatoni építészet című könyv szerzője, Wettstein Domonkos építész a hatvanas évek díjnyertes, világszínvonalú tájépítészetéről, az eltérő balatoni fejlesztésekről tart előadást. A Litkey házaspár, Árpád és Zsuzsa, a Pöff sportegyesület alapítói a vitorlázást mint tömegsportot mutatják be. Céljuk, hogy mindenkinek elérhetővé tegyék a vitorlázást. Szó lesz még a Balaton történelméről, a borokról és a gasztronómiáról is.