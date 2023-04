A közhiedelemmel szemben a tudatos készülődés nem egyenlő a finom falatokról való lemondással vagy a hagyományok eltörlésével. Sőt, egy kis odafigyeléssel több időnk juthat a szeretteinkre, új közös elfoglaltságokat találhatunk, ráadásul pénzt is spórolhatunk. A Rama most ehhez gyűjtött össze néhány praktikus ötletet és ínycsiklandó húsvéti receptet.

Együtt mindig könnyebb

A rohanó világban bizony az együtt töltött időt is érdemes tudatosan megtervezni, így megelőzhetjük, hogy a húsvéti emlékeink csupán az eszeveszett takarításból és főzésből álljanak. Próbáljunk meg időben elkezdeni készülődni, így akár olyan kreatív közös játékokra, például egy izgalmas tojáskeresésre is időnk lehet, ami később családi hagyománnyá válhat.

A készülődésbe is érdemes az egész családot bevonni. Sütés-főzés közben a gyerekek izgalmas, játékos formában számos dolgot elsajátíthatnak: a kalácson gyakorolhatják a fonást, a kiszúróformákkal izgalmas süteményvilágot építhetnek. A közös sütögetés és főzőcskézés pedig remek lehetőséget nyújt arra is, hogy a gyerekek megismerjék a zöldségek-gyümölcsök változatos felhasználási módját, így például felfedezhetik azt is, hogyan és miért került a tortába reszelt répa.

Le az élelmiszerpazarlással!

A nagyobb ünnepek közeledtével sokszor hajlamosak vagyunk túlvásárolni magunkat, és akár több családnak is elegendő ételt készíteni, aminek egy része végül a szemetesben landol. Hogy az élelmiszerpazarlást — és az abból eredő bűntudatot, illetve felesleges költekezést — megelőzzük, érdemes már előre felmérni a vendégek számát, milyen fogások és sütemények voltak az elmúlt években a kedvencek, és mi az, amit csak a hagyomány miatt készítünk el minden esztendőben. Ha tudatosan felvérteztük magunkat az élelmiszerpazarlás ellen, még akkor is előfordulhat, hogy néhány ételből többet készítünk, mint amennyi elfogyna. Ilyenkor érdemes kreatív szemmel nézni az alapanyagokra, és átgondolni, milyen izgalmas fogásokká alakíthatjuk át őket: a maradék tojásból például Rama növényi alapú vajalternatíva hozzáadásával finom szendvicskrémet készíthetünk, a kiszáradt répatortából pedig sütinyalókákat formázhatunk a gyerekek segítségével.

Vigyázzunk a túlevéssel

Húsvétkor a legtöbben elfelejtjük az egészséges táplálkozás szabályait, azonban a finom falatok mellett sem árt odafigyelni arra, hogy miből mennyit eszünk, ezzel elkerülve a fájdalmas puffadást, és a még ünnepek után is tartó emésztési panaszokat. Próbáljunk meg húsvét alatt is a kiegyensúlyozott étkezésre törekedni: ha például szeretjük a majonézes salátákat, érdemes azokat zöldsalátával fogyasztani, a sonka-tojás kombináció mellé pedig készíthetünk margarin hozzáadásával finom zöldségkrémeket, így a kedvenc ételeink mellett a rostbevitelünket is növelhetjük.