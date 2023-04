Hazánk több nagyvárosában létezik már – Budapesten több is – ExPat Club, egy hely, egy alkalom, ahol, amilyen keretek között az itt dolgozó külföldiek helyismeretet szerezhetnek, őket érintő dolgokban kérdéseket tehetnek fel, s melyekre autentikus választ kaphatnak. Pár napja Veszprémben is megalakult az ExPat Club.

A Papírkutya üzemeltetője, Pékné Rétfalvi Bernadett fejében kipattant az ötlet, majd ezzel megkereste a Túrajó vezetőjét, Raffai Csillát, hogy együtt kínáljanak egyaránt kellemes és hasznos programot a Veszprémben dolgozó és a városban helyüket kereső külföldi állampolgároknak. A gondolatot tett követte, információs levelet küldtek azon veszprémi cégekhez, amelyekről tudni lehetett, hogy sok külföldi munkatárssal dolgoznak. Kidolgoztak egy programtervet, majd meghirdették az első találkozót a Papírkutyában, ahova egyébként is gyakran térnek be külföldiek. Szerencsés választásnak bizonyult az első hétfő, amikor más külföldi vendégek is szép számmal beültek a vendéglátó egységbe, így közülük is többen csatlakoztak a programhoz.

Az ExPat Club Veszprém programjai azoknak szólnak, akik, amíg nálunk dolgoznak, szeretnék a helyüket is megtalálni a királynék városában, ezért szinte személyre szabott a már jól ismert városismereti sétasorozat. Április első hétfőjén a szervezők a The sky above Veszprém című angol nyelvű séta keretében a Kossuth utcára és a Húszemeletesbe hívták a vendégeket, akik rendkívül érdeklődők voltak, például akkor is, amikor bemehettek a toronyház egyik lakásába, ahonnan Veszprém és a Bakony látképe tárult a szemük elé. Nagyon kíváncsiak voltak arra, milyen az élet ezen a helyen; tud-e itt közlekedni egy mozgáskorlátozott, milyen a menekülési útvonal tűz esetén, stb. Hajas Bálint, a Méz Rádió főszerkesztője beszélt munkájukról a legfelső emeleten és mutatta be az éppen napnyugtával búcsúzó panorámát a vendégeknek, akik nem is nagyon tudtak elszabadulni a látványtól.

Bár nem csak üdvözlő, de búcsúitalt is kapnak az ExPat Club Veszprém résztvevői a Papírkutyában, már az első alkalom is jóval tovább tartott a hivatalos búcsúnál; például három indiai fiatalember további másfél óráig faggatta Veszprémről Csilláékat.

A kezdeményezést csak üdvözölni lehet, hiszen ami nem történhet hivatalos szinten, az nagyon jól működhet civilben; idegenként a városba kerülve, ki ne örülne egy baráti karnyújtásnak, javaslatnak, hogy mit érdemes megnézni Európa Kulturális Fővárosában? Az ügynek ennél is több segítséget adhat az, aki felhívja külföldi munkatársa, ismerőse figyelmét az angol nyelvű tájékozódás kiváló lehetőségére. Hogy a lehetőség magyar állampolgároknak is vonzó, arra bizonyíték, hogy más településekről is jelentkeztek már az első alkalomra. Legközelebb május 9-én várják a szervezők a Papírkutyába az ExPat Club Veszprém iránt érdeklődőket. Izgalmasan hangzik az ekkorra meghirdetett séta címe is: All about the Benedict Hill, azaz, Mindent a Benedek-hegyről.