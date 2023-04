A Veszprémi SzC főigazgatója, Kavalecz Gábor megnyitójában kiemelte, a szakképzésben van a jövő, ebben nincs ma zsákutca. A képző intézmények oktatói bármilyen kérdést meg tudnak válaszolni, ami a szakképzést ma érinti.

Lapunk a főigazgatótól arra volt elsősorban kíváncsi, hogy látják, mennyire elégíti ki ma a szakképzés a munkaerőpiaci igényeket. Kavalecz Gábor válaszában elmondta, ezt összehangolni a legfontosabb feladatuk, miközben mintegy hétezer ember képzéséért felelnek. Naprakész információkkal rendelkeznek a szakképzést minden területéről, a duális képzés során pedig igyekeznek összecsiszolni az igényeket a lehetőségekkel. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen fő változásokat tapasztalnak a szakképzés iránt érdeklődőknél, s megtudtuk, az informatikával kapcsolatos, a vendéglátóipari és a pénzügyi szakmák ma a legnépszerűbbek. A kétkezi munka iránt csökkent az érdeklődés, pedig például az építőiparban ez biztos megélhetést nyújt. A kormányzati döntéseket viszont pozitívan értékelte a főigazgató, mert, mint mondta, az elmúlt három évben folyamatosan nőtt a szakképzés népszerűsége.

Konkrét elképzelései vannak jövőjéről az édesanyjával érkezett Bokrossy Zsombornak

Fotós: Benkő Péter/Napló

A képző intézmények a többórás rendezvényen folyamatosan érkeztek bemutatókkal, színpadi produkcióik emelték a hangulatot. A sokszínű szakmai paletta és a különböző képzési formák megismertetése mellett különböző játékok, kézműves foglalkozások, ügyességi versenyek várták a fiatalokat.

Bokrossy Zsombor édesanyjával, Bokrossyné Scher Anitával érkezett. Mintegy a Veszprémi SzC főigazgatója által elmondottakat megerősítve elmondták, van konkrét elképzelése a pályaválasztásra készülő Zsombornak, mégpedig informatikai területen, s most a képzési lehetőségek iránt érdeklődnek. – Fontosnak tartjuk a nyelvtudást is, fiam németet tanul, de már az angol nyelvvel is barátkozik – mondta el az édesanya.