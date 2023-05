Korábban nem volt példa arra, hogy ennyien jelentkezzenek a társadalmi munkára, 26-an fogtak valamilyen szerszámot – kapát, gereblyét, villát, lapátot, kaszát, elektromos kaszát –, volt, aki fűnyíró traktorral, pótkocsis traktorral jelent meg. Somogyi Zoltán, a kertbarátkör elnöke örömét fejezte ki, hogy a fiatalok is részt vettek a munkában, és nemcsak a kertbarátok, hanem mások is szívügyüknek érezték a település kis természeti szigetének állapotát.

Alapos munkát végeztek az önkéntesek

Fotó: Haraszti Gábor

– Akadt olyan pápai is, aki nem kertbarát, de eljött, hogy munkájával hozzájáruljon a település büszkeségének csinosításához – mesélte az elnök. – Köszönjük azoknak is, akik ezúttal nem tudtak részt venni a munkában, de korábban megtisztították a portájuk végében lévő tanösvényrészt. Az Örvény-tó, a Tapolca patak és környékének, valamint a Forrásfői kútnál lévő pihenőhely megtisztítása volt a cél, amit az összefogásnak köszönhetően sikerült is megvalósítani. Most már tiszta szívvel várjuk a gondosan rendben tartott, megújult környezetbe a kikapcsolódni vágyó turistákat, akik a tiszta levegő, a patak zúgása, a madarak csicsergése és a természet alkotta érdekes és szép jelenségben, a sok feltörő forrásban szeretnének gyönyörködni.

A jövővel kapcsolatban Somogyi Zoltán elmondta, a tanösvény és a tó megtisztítása után az információs táblák karbantartása és cseréje következik, így a nyáron hozzájuk ellátogatók már ezeken kaphatnak információkat.