Az elismerést a napokban vehette át az iskola képviseletében Mike Krisztina testnevelő tanár, és Péringer Ferenc sportért felelős intézményvezető-helyettes a fővárosban tartott ünnepségen Balogh Gábortól, a Magyar Diáksport Szövetség elnökétől, Hajnal Gabriellától, a Klebelsberg Központ elnökétől és Maruzsa Zoltántól, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkárától. Összesen öt kategóriában díjazták a legjobbakat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél az elért diákolimpiai érmek voltak mérvadók. Ezek alapján a középiskolák között a 2021-22-es tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézménye versenyben a veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium végzett az élen. Az intézmény emellett a Legaktívabb iskola kategóriában is első helyen végzett a középiskolák között, ami azt mutatja meg, hogy az intézmény létszámához képest milyen arányban vettek részt a diákok a versenyeken.

Érdekesség, hogy ezt a díjat az alapítása óta egy év kivételével mindig a Noszlopy gimnázium nyerte el, mondta el Sándor Mátyás intézményvezető. Kiemelte, a legeredményesebb iskola elismerés elnyerése régi vágya volt az intézménynek, ezért nagyon örülnek ennek a sikernek. Hozzátette, beérett az elmúlt évek sportiskolai munkájának gyümölcse, a tanulók ugyanis kimagasló eredményeket értek el a 2021-22-es tanévben több sportágban is. A diákok kézilabdában, futsalban, labdarúgásban, atlétikában, floorballban, strandkézilabdában értek el első, második, harmadik vagy más, pontszerző helyet a diákolimpiai döntőkben, az eredményeket összesítve pedig élen végeztek a középiskolák között. Sándor Mátyás kiemelte, az iskola eredményeit különlegessé teszi, hogy korábban nem fordult elő, hogy ugyanaz az intézmény két kategóriában is dobogón végezzen, és a díjak történetében a Noszlopy lett az első, amelynek ez sikerült. Az intézményvezető megjegyezte, a vármegye legeredményesebb testnevelője elismerést Palotai Nándor, az iskola korábbi tanára vehette át. Az igazgató a testnevelők mellett köszönetet mondott az iskola többi pedagógusának és a sportegyesületeknek is, akik nélkül nem érhették volna el a diákok a versenyeredményeket. A rangos díjak az iskola aulájában kialakított szekrényekbe kerülnek az intézmény tanulói által megszerzett többi relikvia közé. Az intézményben jelenleg 14 osztályban 336 diák tanul.