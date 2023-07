Tavaly több helyszínen indultak el közterület-fejlesztések abból a célból, hogy a családoknak a közterület használatához még nagyobb kínálatot biztosítsanak – fogalmazott a sajtótájékoztatón Brányi Mária.

Kiderült, tavaly a Jutasi úti lakótelepen újult meg több játszótér az Európa Kulturális Fővárosa program segítségével, a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. projektelemeként, valamint a Deák Ferenc Általános Iskola nyugati oldalán levő játszótér is. Ott felnőtteknek alakítottak ki fitneszparkot. Ugyanakkor a Kálvin János park területén is vadonatúj játszótéri elemeket telepített az önkormányzat, illetve bővítették a fitneszparkot. A Jutasi út mellett, a Barátság parki területen pedig egy kutyafuttató létesült, és vele a játszótér is teljesen megújult. Szintén az Európa Kulturális Fővárosa projektcsomag keretében lett szebb a Magyar Népmesék Játszókert.

Idén is több helyszínen folytatódik a játszóterek megújítása – mondta Brányi Mária. A Rózsa utcában teljesen megújították a játszóteret körbehatároló kerítést, amire azért is szükség volt, mert bővült a játszótér területe, hiszen egy gömbmászókát helyeztek el a parkban. Ez alatt és környékén gumiburkolatot alakítottak ki a szakemberek – derült ki szavaiból. Egy forgó hintát is telepítettek, a régi elemeket pedig megtartották. Ez azért nagyon fontos, mert itt egy aktív szabadidő eltöltésére alkalmas helyszín valósult meg: itt van a városi kerékpárút-hálózat egyik eleme, mellette épült egy közbringarendszeres dokkolóállomás, van egy pihenőhely, és vannak olyan fitneszeszközök, amelyeket az idősebb generáció is tud használni. Ami még hátravan, az a környezet teljes rendbetétele.