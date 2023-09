Sok módon kapunk olyan üzenetet manapság, ami arra ösztönöz, foglalkozzunk többet a lelkünkkel. Belebotlunk számos ilyen műsorba, programba, lehetőségbe - Rimányi Zita újságíró Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológussal, a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársával beszélgetett arról, mi mindent tehetünk a lelki egészségünk megőrzéséért, hogyan bogozhatjuk ki az érzelmi szálakat.

"Lelkünk finom szöveteiben érzések szálait kellene összerendeznünk – így képzelem, de úgy látom: sok a gond a szövőszékünkkel, a hímzésmintáinkkal, ezért kibogoznám ezeket a szálakat, bogozgatnám kicsit ezt a témát Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológussal, a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársával" – vezette fel az interjút Rimányi Zita újságíró kolléganőnk, amiben szó volt beszélgetést segítő kártyákról, a brit uralkodói családról, arról, megmenthetők-e a mérgező emberek.

Annyi módon kapunk olyan üzenetet manapság, ami arra ösztönöz, foglalkozzunk többet a lelkünkkel. Belebotlunk számos ilyen műsorba, programba, lehetőségbe. Tényleg így kellene tennünk? Bizony. Az önismereti úton elindulónak azonban jól kell választania, egy kókler csak még nagyobb bajba sodorhatja. Ám egy jó terápián is fájdalmas az önismeret.

Szakértőnk arról szintén beszélt, mit tehetünk internetes ismerősünkért, ha közösségi oldalon ír sebzett állapotáról és megtudtuk tőle, hogy a "lelkizéssel" kapcsolatos útmutatók olvasását is túlzásba lehet vinni, árthat kapcsolatainknak, ha mindenre az abban foglaltakat vetítjük ki. Viszont egy párkapcsolatban, ha krízis közelébe kerül, érdemes akár a beszélgetésindító kártyákat bevetni. Ezeken olyan kérdések szerepelhetnek, amelyek segítenek egy új nézőpont megtalálásában, amikor a felek már ezredszer folytatják le nagyjából ugyanazt a vitát, mindegyikük ugyanazt mondogatja mindig kicsit másképp és sosem jutnak sehova. Egyébként ezek a kártyák, pontosabban a megfelelő kérdések azoknak a pároknak is jól jöhetnek, amelyeknél nincs baj, javíthatják a kommunikációt, az egymásra figyelést. Az értő hallgatás lenne fontos, nem a megoldás azonnali javaslása, a tanácsadás. Azt ugyancsak be kell látnunk – meg kell érni ehhez persze –, hogy nem menthetünk meg mindenkit, bármennyire szeretnénk. Sajnos például a mérgező embereknek – akiknek a legnagyobb áldozata a saját boldogságuk – szinte lehetetlen terápiával segíteni, mert ahhoz kellene a saját erre irányuló energiájuk és nagyon-nagyon ritka esetükben annak felismerése, hogy velük baj van.

Segít-e azzal Harry herceg, hogy traumáit, sérelmeit, lelki bajait a nagyvilág elé teregeti? Segít-e azzal Katalin hercegné, a trónörökös, Vilmos felesége, hogy olyan alapítványban dolgozik, amely az öt év alattiak szüleit rávezeti, hogyan szerethetik úgy kisbabájukat, ahogy neki arra valóban szüksége van? – ezekre a kérdésekre szintén válaszolt Kardos Klára.