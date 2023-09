Porga Gyula polgármester mielőtt átadta a legaktívabb általános, illetve középiskola díját, elmondta, míg a tombolán a szerencse határozta meg a nyereményeket, az autómentes nap díjainál nincs szerepe a véletlennek, az elismerés annak az általános és középiskolának jár, melyekből a legtöbb diák vett részt a programban. Az is kiderült, ebben az évben soha nem látott létszámban, összesen 3000-en érkeztek az autómentes nap eseményére, ezért örömét fejezte ki, s köszönetet mondott a pedagógusoknak. Ugyancsak pozitívan szólt a díjátadó helyszínéről, a Gyárkertről, elmondva, jó látni, hogy iskoláink ősszel is milyen aktívan, hasznosan be tudják tölteni ezt a megújult teret. A polgármester sok mozgásra, kerékpározásra és a közösségi közlekedés használatára biztatta a gyerekeket.

Az eredményhirdetésen kiderült, legnagyobb létszámmal a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola képviseltette magát, a középiskolák között pedig a VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum.