Mihályi Jeromos perjel mutatott be szentmisét a Tihanyi Bencés Apátság templomában, ahol Boldog Károly király közbenjárását kérte édes magyar hazánkért és a világ békéjéért. Mogyorós Ányos plébános szentbeszédében kiemelte: - Mi, Boldog Károly királyban, akit az egyház példaként állít elénk, a lelkiismeret emberét ünnepeljük, aki Istenben horgonyozva, Istenben bízva saját benső szentélyében próbálta és akarta a legmegfelelőbb döntéseket meghozni a szeretet, az evangéliumnak a fényében. A plébános hozzátette, a lelkiismeret embere, IV. Károly nem csak saját személyes életében, hanem családjában is mintakép volt. A mostani ünnepnap Károly király és felesége, Zita királyné házassági évfordulója egyben. Családjukat a küzdelmek és a nyomor közepette is akarták és tudták nemes módon nevelni.

- Szeressétek egymást, szeressétek Istent, szeresd embertársadat, és ami a legnehezebb, szeresd ellenségeidet is - fogalmazott Mogyorósi Ányos. Beszélt még Szent Ágoston püspökről is, az egyház nagy szentjéről, aki már a saját korában megfogalmazta: „sokan mondják, nehéz idők járnak mifelénk, szomorú a világ, tele küzdelemmel, tele háborúsággal, tele fájdalommal”. - Nehéz idők járnak? - teszi fel a kérdést Szent Ágoston újra, és meg is válaszolja: az idő mi vagyunk. Ha mi nehéz időket generálunk, akkor valóban nehéz idők járnak. Ha mi jó, örömteli és szeretetteljes időket generálunk, akkor valóban jó, örömteli és szeretetteljes idők jönnek. Mi vagyunk az idő - hangzott el a prédikációban.

A különleges, emlékező ünnepségen köszöntő beszédet mondott Mihályi Jeromos perjel, Szűcs Lóránd dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságának vezetője, majd Mogyorósi Ányos plébános mondta el Reményik Sándor Békesség Istentől című versét.