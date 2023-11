Kovács Rajmund elmondta, az önkormányzat szeptemberi közgyűlésén tárgyalta és fogadta el a város ifjúsági stratégiáját, amely külön fejezetben foglalkozott a fogyatékkal élő veszprémi fiatalok helyzetével. Megállapította, hogy noha fontos, egyedi kihívásokkal és célokkal bíró részeit képezik a város és a régió fiatalságának, igen kevés adat áll rendelkezésre a fogyatékkal élőkről. A stratégiai anyag elemző része azt is rögzítette, hogy a sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek Veszprémben jelenleg nem kapnak ellátást. Szólt arról is, hogy a feladatok egy részét szakemberhiány miatt nem tudják maradéktalanul ellátni. Hozzátette: az óvodásokat érintő hiányosságokat mielőbb orvosolni kell.

Hartmann Ferenc kijelentette, a koncepcióban a beterjesztő alpolgármester azt állapította meg, hogy égetően nagy problémáról van szó. Szerinte valóban nagy a probléma, hiszen négy óvodáscsoportnyi gyerekről van szó a speciális ellátás miatt, viszont a koncepció nem tesz semmiféle javaslatot a megoldásra, ezért az ellenzéki képviselők benyújtottak egy kezdeményezést a polgármesterhez, amelynek az a lényege, hogy a speciális ellátást igénylő gyerekek, az autisták, valamint a gyógypedagógiai és logopédiai ellátást igénylő gyerekek számát mérje fel az önkormányzat. Úgy vélte, 2024 februárjában, amikor a költségvetést elfogadja az önkormányzat, erre a problémára is megoldást kell találni annak érdekében, hogy Veszprém ezeknek a gyermekeknek és családoknak is élhető város legyen. Az ellenzéki képviselők ennek kapcsán indítványt nyújtottak be a novemberi közgyűlésre.