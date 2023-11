Vármegyei értékeket bemutató új sorozatunkban ezúttal Iharkút történetét mutatjuk be. Az egyszer volt település 2016-ban került be az értékek lajstromába. Történt, hogy a már az Árpád-korban is létezett, a Bakonyban jellemző juharfáról elnevezett, a török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd bajorokkal betelepített Iharkút határában Gerócs István bányász elkóborolt disznói pirosan kerültek elő. Nem a vértől, hanem a bauxittól. Miután Gerócs meggyőződött arról, hogy közvetlenül a felszín közelében bauxit található, az örömhírrel megkereste a feletteseit. Ezzel pedig akaratlanul fellökte az első dominót. Hamarosan elindultak a próbafúrások, aztán 1975. április 24-én megkezdte a termelést a külszíni bánya.

A falun keresztüldübörgő billencsek kerekeitől felvert és a bányából szálló, a legkisebb résen át is mindenhová alattomosan beszüremlő vörös portól pokollá vált az akkor már csak 68 lelket számláló falu élete. Ezután persze joggal remélhették „odafent”, hogy a lakók így majd könnyebb szívvel hagyják oda kies meddőhányók beárnyékolta házukat, a kertjüket és az állataikat – meg mindent, amit ők és az őseik létrehoztak és ápoltak az 1800-as évek eleje óta.