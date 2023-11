Bár az időjárás még javában az ősz jegyeit hordozza, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-én téli üzemmódra áll át. Péntektől a közútkezelő, ha az időjárás úgy hozza, síkosságmentesítést és hóeltakarítást végez a kezelésébe tartozó 31 ezer kilométernyi közúthálózaton.

Az átállás kapcsán rendezett veszprémi sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Fekete János vármegyei igazgató és Varga Bálint üzemeltetési és fenntartási osztályvezető, elhangzott, ebben az időszakban a legfontosabb feladatuk az úthálózat síkosságmentesítése és takarítása, időjárástól függően. A mérnökségeken a téli gépszemlék megtörténtek.

Fekete János vármegyei igazgató, valamint Varga Bálint üzemeltetési és fenntartási osztályvezető a sajtótájékoztatón.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kiderült: a társaság a vármegyében négy mérnökséggel látja el a téli üzemet. A vármegyén 235 fő dolgozik jelenleg, közülük 130-an vesznek részt a téli szolgálatban. A fokozati szintektől függően ez a létszám folyamatosan változhat. Szó esett az 1988-as 1. számú közúti közlekedésről szóló törvényről is, ami szabályozza a működésüket. Mindemellett létezik az úgynevezett országos közútkezelési szabályzat is, amely a teljes körű feladatról rendelkezik, hiszen más mellett a közútnak a téli felkészülés alatt minden évben téli üzemeltetési tervet kell készítenie, amely alapján be vannak a gépek osztva.

A közútnak a téli felkészülés alatt minden évben téli üzemeltetési tervet kell készítenie, amely alapján a gépeket beosztják

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szó esett arról is, hogy a kezelésükbe tartozó úthálózat országosan 31 ezer kilométer, amelyből Veszprém vármegyében 1665 kilométerre növekedett hálózatuk, és amiből 451 kilométer főút. Az utóbbi öt évben jelentősen megnőttek a kétszer kétsávos szakaszok, ami jelenleg 65 kilométer. Van 1214 kilométer mellékút, és néhány éve a kerékpárút-szakaszok üzemeltetése is rájuk hárul.

Az úthálózat bővülése kapcsán megemlítették a 83-as számú főút Pápa-Győr közötti szakaszát, amely szintén kétszer kétsávos. Ennek kapcsán a pápai mérnökségnek "át kell mennie" Győr vármegyébe. Erre a szakaszra szükséges volt pluszban gépeket is beállítaniuk.

A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 vármegyei és a központi irányításon keresztül több mint 2600 munkatárs dolgozik idén a téli üzemben. Ehhez 709 hóekével felszerelt teherautó, 175 rakodógép és 124 hómaró is társul majd. Rendkívüli időjárási helyzetekben pedig országosan 651 úgynevezett lehívható munkagépet is bevethet majd a közútkezelő.