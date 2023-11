– A járdakapcsolatokat már hónapokkal ezelőtt megépítette a Városüzemeltetési Kft., többeknek hiányzik már a zebra felfestése. A gyalogátkelőhelyre a főút élénk forgalma, a buszmegállók, a közintézmények (rendelők, védőnői szolgálat, szociális központ) és a parkoló biztonságos megközelítése miatt is égető szükség lenne. A felfestés azonban a legegyszerűbb része a történetnek, de azt csak a hatósági engedélyek megléte után szabad elvégezni. Ezt a gyalogátkelőhelyet, akárcsak a posta mellettit, megterveztettük, közútkezelői hozzájárulásra és útügyi engedélyeztetésére várunk. Ugyanakkor a megfelelő megvilágítását még meg kell oldanunk. A jelenlegi világításunk a Miskei úton, a Dr. Laczay Antal parknál létesítendő gyalogátkelőhelynél annak ellenére kevés, hogy ezen a ponton az úttest mindkét oldalán van lámpa. A fénymérést végző cég szerint ez mégsem elegendő. A közvilágítást napelemes lámpatestekkel egészítjük ki nemcsak a főút mellett, hanem a mellékutak becsatlakozásainál, valamint a parkoló és a park vonatkozásában is. Ehhez első körben erre a területre négy darab hatméteres kandelábert és hat darab 6300 lumen fényerősségű lámpatestet rendeltünk. A város – reményeim szerint a tavasz folyamán megvalósuló – közvilágítás-korszerűsítésekor hatékonyabb LED-lámpák kerülnek majd a meglévő villanyoszlopokra is – nyilatkozta a polgármester.