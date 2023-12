A gond az, hogy a hamis számlaértesítő a megtévesztésig hasonlíthat az igazira. A bakonyi önkormányzatoknak a címzés tűnt fel és az utalandó összegek tűntek valószerűtlennek. A faluvezetők bejelentést tettek az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, így megerősítést kaptak arról, hogy a szolgáltató nevével valaki visszaélt. Senki ne ugorjon be hasonló levélnek! – a falvak figyelmeztették is lakóikat több fórumon.

A Balatonhoz közel lakó olvasónk azért tudta rögtön, hogy nem igazi gázszámlát kapott, mert nem abba az elektronikus postafiókjába érkezett, amit hivatalos ügyintézésekhez használ, és a feladó e-mail címe is kimondottan kamunak tűnt. Eszébe se jutott, hogy elutalja a mintegy 14 ezer forintos összeget, arra viszont rögtön gondolt, hogy üzen szerkesztőségünknek. Mi pedig megkerestük a szolgáltatót, továbbítottuk neki a felszólítást, amit olvasónk kapott.

Így néz ki a gázszámlának tűnő levél, amit olvasónk gyanúsnak tartott. A szolgáltató megerősítette: hamis

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. válasza szerint a cég hálás a jelzésért. „A csatolt értesítés valóban adathalász csalók által küldött hamis online földgázszámla-értesítő, amely nem társaságunktól származik. Felelős energiaszolgáltatóként – ügyfeleink védelmét szem előtt tartva – ez úton is kérjük, hogy hívják fel olvasóik figyelmét arra, hogy a kapott számlaértesítőket nézzék meg figyelmesen, hiszen a megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők. Amennyiben ügyfeleink arra gyanakodnak, hogy az MVM vagy MVM Next nevében érkező adathalász e-mailt kaptak, az [email protected] e-mail címre tudják azt továbbítani az esetleges csatolt számlával együtt, illetve minden szükséges tájékoztatást megtalálnak erre a célra létrehozott weboldalunkon: https://www.mvmnext.hu/adathalaszat" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.