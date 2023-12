Az interaktivitás számomra fontos, ezért örömmel számolok be róla, hogy az utóbbi néhány hónapban emelkedett az olvasói reagálások, megkeresések száma. Bízom abban, hogy ez folytatódik. Szívesen közzéteszünk – ha a rendelkezésre álló hely megengedi – látványos fotókat (ezekből sok érkezik), közlünk beszámolókat érdekes eseményekről, és utánajárunk sokakat érintő témáknak. Ezúton köszönöm kollégáim nevében is a telefonhívásokat, leveleket. Általuk érezzük a bizalmat, azt, hogy nem hiába dolgozunk. Előfordul, hogy mindenről mi sem jutunk információhoz, máskor meg túl sok anyagból válogatunk. Nyitottak vagyunk, leszünk, mert a hírek, vélemények fontosak, olvasóink bizalma jólesik, s ezt kollégáim is osztják.