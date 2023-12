Folyamatosan alkalmazkodott az éppen aktuális kor elvárásaihoz 3 órája

Nyolcvan éve részese a magyarországi energiatermelésnek az ajkai erőmű

Kereken 80 éve tölt be Nyugat-Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet az ajkai erőmű, amely ipartörténelmi korszakokon átívelő módon követte a hazai energiaszektor fejlődését, immáron teljes egészében megújuló forrásokból állítva elő villamos és hőenergiát. Az erőmű története üzembe állítása óta szorosan összefonódik Ajka történelmével, hiszen a létesítmény nemcsak villamos energiával és távhővel látja el a várost, de munkáltatóként is meghatározó szerepet tölt be a település életében.

Az ajkai erőmű megépítésének gondolata még az 1930-as években fogalmazódott meg Forrás: Veolia Energia Magyarország Zrt./Kiss István

Az ajkai erőmű megépítésének gondolata még az 1930-as években fogalmazódott meg, a háborús fenyegetettség fokozódása kapcsán. Ugyanis a nemzetközi környezet változására reagálva felfuttatott hadianyagtermelés megnövekedett alumíniumigényét új timföldgyár és alukohó létesítésével tervezték kiszolgálni. Ehhez egy új szénerőműre volt szükség. Az akkor korszerűnek számító erőmű 1943-ban állt működésbe. A létesítmény hosszú évekig a Közép-Dunántúl egyetlen erőműveként szolgálta ki a régió egyre növekvő villamosenergia-igényét. 1959-ben Ajkát várossá nyilvánították, és az egyre növekvő népességgel rendelkező településen megfogalmazódott az igény a távhőrendszer kialakítására is. Az erőmű az elkövetkezendő években több fejlesztésen, korszerűsítésen esett át, azonban a nyolcvanas évektől újabb szempont merült fel működése kapcsán: a fenntarthatóság. Az ajkai erőművet körbeépülte a fejlődő város, az itt uralkodó állapotok sürgős és hatékony megoldásokat kívántak. Így az elkövetkezendő évek fejlesztéseit a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása motiválta. 80 éves az erőmű

Forrás: Veolia Energia Magyarország Zrt. 2002-ben a pakura gyújtórendszert földgázos rendszerre váltották, majd az erőmű részlegesen megkezdte a biomassza-tüzelést. Hamarosan egy 2x56 MW teljesítményű gázturbinás erőmű építése kezdődött meg, mely 2011-ben állt működésbe. Ugyanakkor nem állt meg az élet az egykori szénerőműben sem. Az új tulajdonos a zöldenergia-termelés mellett tette le a voksát, így napjainkban az erőmű teljes egészében megújuló forrásokból, legnagyobbrészt biomassza, kisebb részben pedig SRF-tüzelőanyag felhasználásával állít elő hő- és villamos energiát. A 131,6 MW villamos- és 380 MW beépített, névleges hőteljesítményű erőmű évente akár 400 GWh villamos energiát termel. – A Bakonyi Erőmű Zrt. nyolcvanéves fennállása során folyamatosan alkalmazkodott az éppen aktuális kor elvárásaihoz. Mára nem pusztán a fenntartható energiát biztosítja Ajka és környéke számára a 21. századi követelményeknek megfelelően, de a település egyik legnagyobb foglalkoztatója is. Jelenleg 285 főnek biztosít munkát, tovább őrizve a város ipari tradícióit és erősítve a település megtartóképességét ─ mondta Vollár Attila, az ajkai erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója.

