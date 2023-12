Azt írták, idén először állítják fel azt a fenyőfát, amit Tradíciók karácsonyfájának neveztek el Balatonfüreden, a teljesen felújított Anna Grand Hotel előtti téren. A karácsonyfával a szálloda többévszázados története előtt tisztelegnek, egyúttal egy olyan hagyományt is szeretnének teremteni, amely az Anna-bálhoz hasonlóan a város ikonikus jelképévé válhat.

A 2023-ban megújult Anna Grand Hotel varázslatos világában a múlt találkozik a jelennel és minden pillanat az időtlen luxusról tanúskodik. Több mint két évszázados története során számos irodalmi ikon, közéleti szereplő és híresség fordult már meg a hotel falai között, járt itt Vörösmarty Mihály, Jászai Mari és Kossuth Lajos is. A szálloda csapata most az Anna-bálhoz hasonló, közösségteremtő erővel bíró hagyomány életre hívása mellett döntött: a balatonfüredi lakosok és a városba látogató vendégek bevonásával felállítják a Tradíciók karácsonyfáját. A díszítésben Gelencsér Timi is segédkezik majd.

- Karácsony előtt az egész családunk nagy rohanásban van, így az évek alatt minden feladatnak lett egy felelőse. A karácsonyfadíszítés az enyém, ha esetleg a többiek is kiveszük belőle a részüket, az biztos, hogy én helyezem fel a csúcsdíszt. Ez gyerekkorunk óta így van, avatott be a családi szokásokba Timi. Hozzátette, otthona dekorálását már november elején elkezdte.

- Amint lehetett, feltettem az első dekorációs elemeket, azóta pedig szép lassan haladok. Nagyon szeretem ezt az időszakot, és imádok a szépen feldíszített lakásban gyönyörködni, közölte.

Forrás: Anna Grand Hotel

A közös díszítésen kakaóval és forralt borral várják az érdeklődőket Balatonfüreden, a hotel előtti téren. A legkisebbekre izgalmas meglepetéselőadás is vár majd.