Utolsó hivatalos útján kollégáival a tapolcai önkormányzat és a helyi vállalkozások által összeadott pénzadományt vitte Aknaszlatina településre, támogatva az ottani, nagyon szegény körülmények között működő óvodát s annak magyar óvodásait. Szombaton még egy rendezvényen, személyes találkozásunk alkalmával tréfásan meg is jegyezte, hogy Tapolca működtet egy óvodát Kárpátalján is, és oda utaznak másnap. „Pénzt viszünk, mert arra van ott a legnagyobb szükség” – mondta. A segély célba ért, de Ács János már nem térhetett haza.

Tapolcán számos fejlesztés fűződik a nevéhez, tízéves polgármesteri tevékenysége alatt gyakorlatilag teljes arculatváltáson esett át a város.

Utcakép 2008 márciusából. A főutca szép, esztétikus megjelenésére, a virágosításra mindig is nagy hangsúlyt helyezett az Ács János vezette önkormányzat

Fotó: Szijártó János

A városban az egyik legnagyobb volumenű fejlesztés, ami az önkormányzati bevételek tekintetében ma is legjelentősebb iparűzési adóforrásnak tekinthető, a Pelion Hotel felépítése volt. A négycsillagos szálloda munkahelyeket biztosít, és új vendégkört hoz folyamatosan az idegenforgalmat mindig is fókuszba helyező városba. De létesült egy sport- és kulturális rendezvényeknek méltó helyszínt biztosító rendezvénycsarnok is Ács János idejében. A csarnok építésével párhuzamosan megújulhatott a városi sporttelep. Több új lakás épült, többek között a fiatalok számára nagy segítséget jelentő, úgynevezett fecskeházak, aztán szociális lakások, továbbá, ha nem is önkormányzati beruházásban, de annak támogatásával kezdődhetett el a mintegy százötven új lakótelket (majd házat) tartalmazó új, keleti városrész kialakítása. Pályázati támogatással új utca is létesült, szép új házakkal, a város északkeleti oldalán. Több intézmény, épület – köztük a polgármesteri hivatal – is megújult. A város a Bauxitbánya Vállalattól megvásárolta az irodaházat és a művelődési központot, ma mindkettő fontos szerepet tölt be Tapolca közéletében. A közlekedés szempontjából lényeges változást hozott a déli elkerülő út továbbépítése, amely így a Veszprém és Keszthely közötti átmenő forgalmat kivitte a belvárosból.

Ács János büszke volt a Tapolcát Diszellel összekötő kerékpárút kiépítésére, amelyet maga is kipróbált kerékpárral az ünnepélyes szalagátvágás után. Sok út újult meg, hiszen a többmilliárdos összköltséggel kialakított szennyvízcsatorna-rendszer befejezése után azokat is rendbe hozták. A Malom-tó környéke és a főutca kiemelkedően szép, az esztétikus megjelenésére, a virágosításra mindig nagy hangsúlyt helyezett a polgármester. Megszépült és tulajdonképpen zarándokhellyé vált a Köztársaság téren kialakított Trianon-emlékhely és az ugyanitt felállított hatalmas székely kapu. A város szépítésére, fejlesztésére irányuló törekvését Hild-díjjal ismerte el a Magyar Urbanisztikai Társaság 2004-ben, majd a 2005-ben a polgármestereknek adható egyik legrangosabb elismerését, az Ezüstlánc Díjat vehette át.

Ács János Kaposváron született 1954. szeptember 12-én. Budapesten a Kertészeti Egyetem kertészmérnök szakán szerzett diplomát, 1998-ban az akkori civil összefogás független jelöltjeként lett Tapolca polgármestere. Munkája elismeréseként utána még két ciklusra újraválasztották. A megyei önkormányzat közgyűlésében 2002-től képviselőként dolgozott, 2006-tól a gazdasági és területrendezési bizottság elnöki teendőit látta el. A közgyűlésben a Fidesz–KDNP képviselőcsoport tagjaként dolgozott. Vallása iránt elkötelezett, református presbiter volt. A Wass Albert-szobor advent első vasárnapján történő leleplezése utolsó tapolcai eseménye volt 2008-ban. Alig pár nappal később, december 10-én, 54 évesen hunyt el.