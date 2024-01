Az intézmény vezetője, Magvas Zoltán elmondta lapunknak, hogy évek óta készültek arra, hogy a közösségi pszichiátriával és a Mental Florens Alapítvánnyal együttműködve és a szervezet segítségével elindíthassák a szenvedélybetegek támogatott lakhatását.

– Ez azt jelenti, hogy a hajléktalanszállóról négy, arra érdemes lakót kiköltöztetünk egy, az alapítvány által bérelt lakásba. Az ottlakók veszélyeztetettsége nem egyoldalú, ők szenvedélybetegek és hajléktalanok is egyben, tehát többszörösen hátrányos helyzetűek, de így már nem hajléktalanok. Támogató helyzetbe kerülnek, ahol a társadalomba való visszaintegrálódás könnyebben megvalósulhat számukra. A kezüket azonban nem engedjük el, folyamatos kontroll alatt vannak, de szabadabban élnek a kétszobás lakásban, amelyet eleve úgy rendeztünk be, hogy négy fő fogadására kényelmes legyen. A lakók térítési díjat fizetnek, de dolgoznak közben, van keresetük. Ők mind a négyen érdemesek a bizalomra, megállják a helyüket. Van köztük olyan, aki nagyon régóta itt lakott a szállón. Nem lesz könnyű nekik az új élet, hiszen aki tíz éve a hajléktalanellátás kontrollja alatt és kényelmében él, annak most magának kell megteremtenie az élelmiszert, mosnia, takarítania kell. Kapnak ebédet, de főzhetnek is – mondta Magvas Zoltán.

Megtudtuk továbbá, hogy a hajléktalanszállón élők közül másoknak is lehetőségük nyílhat a kiköltözésre.

– Szeretném továbbvinni a folyamatot, meglátjuk, hogy mennyire válik ez be. Ha nem is támogatott lakhatást, hanem külső férőhelyes elhelyezést biztosítanánk, mert vannak még arra érdemesek, akik megpróbálhatnának egy kicsit önállóbb és szabadabb életet élni. A hajléktalanszálló működési engedélyét bővítenénk úgy, hogy ők is a városban, de egy másik ingatlanban élnének. Ez a szálló és a támogatott lakhatás közötti helyzet lenne, a működése ugyanaz, mint az utóbbinak, de az alapellátás kereteiben történne. Ott is csak néhány fős elhelyezésben gondolkodhatunk, három-négy fő mehetne ki legfeljebb tőlünk. A szállón körülbelül ennyien vannak most, akik erre alkalmasak, de a példa láttán később többen is lehetnek erre érdemesek. Ugyanakkor a visszaút szintén lehetséges, ha valaki nem úgy viselkedik, visszatér a hajléktalanszállóra – szögezte le a vezető.