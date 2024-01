Erről Végh László polgármester tájékoztatta a lakosságot minapi közleményében. Ezzel együtt sebességcsökkentő küszöböt is elhelyeznek az utca két végpontján a forgalomcsillapítás miatt. A kivitelezés várhatóan két hét alatt befejeződik. A lakó-pihenő övezet ismérvei között szerepel az autósokra vonatkozó 20 kilométer/órás sebességkorlátozás, illetve a 3,5 tonnát meghaladó járművek kizárása az érintett területről. Pozitív tapasztalatok alapján a lakosság egyetértése alapján az övezet a KISZ lakótelepre is kiterjeszthető lesz a későbbiekben. A lakó-pihenő övezetben a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, de a járművek forgalmát szükségtelenül nem akadályozhatják. Járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad. 2022-ben egyébként százmillió forintból újult meg az Ifjúság utca és az Építők utca Sümegen. Előbbi 383 méter hosszúságban, utóbbi 356 méter hosszban kapott új burkolatot és a csapadékvíz elvezetése is rendeződött.