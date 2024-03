A Hír FM adásában Hirschl János, szolgálatvezető mutatja be az alapítvány mindennapjait, a mentési feladatokat, és a kutyák kiképzését is. Beszélgetésünkben pedig az is kiderül, mikor mehetnek nyugdíjba a négylábúak, és hogyan töltik nyugdíjas éveiket.

A mikrofonnál Szekeres Dávid.