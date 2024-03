Boldogan helyezték el a tojásokat és a húsvéti díszeket a tojásfákra a Tündérkert óvoda, a Városi Bölcsőde és az Eötvös Loránd Általános Iskola apróságai. A díszítésben segítettek nekik a szervezők, valamint a pedagógusok, óvónők, szülők és a nagyszülők is, akik szép számmal érkeztek az ünnepváró programra. A kicsik, miután végeztek a díszítéssel, húsvéti dalokat énekeltek, körjátékokat játszottak, így ajándékozták meg egymást, illetve az érdeklődőket.

Pálffy Károlyné képviselő kiemelte, a régi német hagyomány hazánkban, így Balatonfüreden is, újra a húsvétot megelőző közösségi eseménnyé vált. – A bokrok, fák húsvéti tojásdíszekkel való díszítése bizonyára összefüggésben van a tavasszal, a megújulás, és a tojással mint az élet ősi szimbólumával. Itt a lakótelepen már nyolc éve díszítjük fel a Tündérkert Óvoda bejáratánál lévő két fát, ahol a bölcsődések, óvodások és az Eötvös Loránd első osztályosai közösen a saját készítésű díszeiket felhelyezték, majd körjátékokat és dalocskákat adtak elő – fogalmazott. Hozzátette, a szervezők hagyományosan kis meglepetésajándékkal és sütivel köszönték meg közreműködésüket.

A húsvét előtti napokban, a tavaszi szünetben szívesen sétálnak el a tojásfákhoz az itt lakók, de jönnek a város más részéről is megcsodálni a feldíszített tojásfákat. – Idén is nagyon szívesen csatlakoztam a közös tojásfadíszítéshez a lakótelepen. Jó érzés volt látni a sok-sok mosolygós gyereket, aki elhozta a saját díszeit, hogy feltegye a fára. Bízom benne, hogy az ünnep előtt a lakótelepen élőknek és más érdeklődőnek is egy kis örömet tudtunk ezzel szerezni – vélekedett Gáspár Ákos.

Az említett képviselők kezdeményezésére sokan támogatták idén is a hagyományos húsvéti lakótelepi programot, hogy még szebb legyen az ünnepi készülődés a gyermekekkel. Az apróságokat a támogatók jóvoltából édességgel kínálták, és húsvéti csomagot is ajándékoztak nekik.