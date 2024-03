A Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság legutóbbi közleményéből kiderül, hogy a NAV ellenőrzési sorozatában azokat az internetes szolgáltatókat szűrték ki, akik gyaníthatóan bejelentés nélkül, kontárként végzik tevékenységüket, illetve, akik a számla-, és nyugtaadást elmulasztják. Az akcióban olyan, nem szokványos tevékenységeket is ellenőrizték, mint a lélekmasszázs, a "testregenerátor" vagy a halottlátás, de egy szabadulószobát is próbára tettek. Mielőtt a helyszínre mentek a NAV munkatársai, gondosan előkészítették, hogy hol, mikor és hogyan jelennek meg, hogy minél életszerűbbek legyenek az ellenőrzés céljából szimulált helyzetek.

Az egyik, szolgáltatását az interneten hirdető „médium”, ugyan kártyakivetéssel megállapította, hogy munkatársaink hivatalos személyek, de azt nem tudta kideríteni, hogy mely hivatalnál dolgoznak. A jelek szerint a kártya arra sem figyelmeztette, hogy szolgáltatásáról szabályos bizonylatot kell kiállítania. Az adóellenőrök az akciósorozatban a nyugta- és számlaadás mellett a foglalkoztatás szabályszerűségét, illetve az adószám meglétét is ellenőrizték az adóköteles tevékenységet végző magánszemélyeknél. Többségében semmilyen bizonylatot nem adtak a szolgáltatók, volt, aki szabálytalanul üzemeltette pénztárgépét, és volt, hogy bejelentés nélkül alkalmazták munkatársukat. A tizenhét ellenőrzésből tizenhárom esetben találtak valamilyen szabálytalanságot, emiatt 2,5 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható - áll a közleményben.