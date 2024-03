A nyugdíjam kevés, viszont van sok jó ismerősöm, ezért gondoltam, hogy elfogadom egy brókercég hívását és elvégzem a képzést, amely után pénzügyi tanácsadó lehetek. Hiszékeny vagyok, bedőltem a szép ígéreteknek; ismerőseimnek továbbítottam, amit hallottam. – Neked elhiszem – mondták többen, majd megkötöttük a befektetéssel kombinált megtakarítási szerződést. A lényeg, hogy engem is lépre csaltak, az ügyfeleimmel együtt sokat veszítettünk. Én pénzt is, jóhiszemű ismerősöket is. Mit tegyek, hogy a bizalmunkat visszaszerezzem?

Shakespeare bölcs gondolata az ön helyzetére is illik: „Jobbat keresve gyakran jót veszítünk.” Az időskorúak jóhiszeműségét, nehezebb anyagi helyzetét számos bűnözői csoport használja ki azzal, hogy „felvilágosító” előadásokkal, tájékoztatókkal anyagi biztonságot ígérnek. Sajnos a megelőzést támogató rendezvényekkel kevés idős kortársunkat sikerül elérni, ha nem járnak közösségbe, egyedül vannak, könnyen áldozattá válhatnak. Olvasónk sokat veszített, és úgy vélem, hogy segítség nélkül nehezen tud megnyugtató megoldást találni. Közel 20 éve létezik áldozatsegítő szolgálat, ön is bizalommal fordulhat a lakóhelyéhez közeli központhoz, ahol felkészült munkatársak tájékoztatást, jogi tanácsadást és érzelmi segítséget nyújtanak.

Nehezebb kérdés az elveszített barátok, ismerősök bizalmának visszaszerzése. Mindenekelőtt bocsásson meg önmagának és vállalja a felelősséget. Kezdeményezzen beszélgetést ismerőseivel, hallgassa meg érzéseiket, akkor is, ha mérgesek. Azzal, hogy krízisbe került kapcsolatait igyekszik megjavítani, fejlődhet személyisége, őszinte jóvátételi szándékát bizonyítani tudja.Legyen türelmes, és fogadja el azt is, ha nem sikerül minden kapcsolatát helyreállítani.

Pap Katalin

gyógypedagógus, családterapeuta