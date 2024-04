A padra kiragasztott üzenet szövege pedig így hangzik: „Itt maradt egy könyv. Ha tudod, milyen, szívesen visszaadom.” És egy telefonszám, amit személyiségi okokból kitakartunk a képről. Él köztünk a segítőkészség!

Fotó: olvasó

Bízunk benne, a jó szándék célba ért – és a könyv is visszakerült jogos tulajdonosához. Jó látni, amikor egyesek megmozgatnak mindent, hogy segíthessenek – itt most kicsiben, de máshol nagyban is.