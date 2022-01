A veszprémi zenebarátok számára már több mint négy évtizede a karácsonyi koncert adja az ünnepi napokra a kezdő hangolódást, az örömteli találkozást. Az elmúlt időszakban a karácsonyi koncert is különleges megoldásokat kívánt: 2020-ban nem lehetett megtartani, ezért idén júniusban Napfényes karácsony címmel adott műsort az énekkar. Így most decemberben, visszazökkenve a rendes időszámításba, ez volt a második karácsonyi koncert.

A nehéz hónapok alatt az oratóriumkórus megpróbálta megtartani az énekeseket, megtalálni a szép feladatokat, így esett a választás most a francia egyházzenei irodalom egyik szívhez szóló misekompozíciójára, amelynek előadásában a Győri Filharmonikus Zenekar volt az énekkar partnere. Szent Cecília a zene és a muzsikusok védőszentje, tisztelete már a 6. században elterjedt Európában, ma is a legjelentősebb példaképek közé tartozik a keresztény művészetben. A karácsonyi koncerten felhangzott Charles Gounod Szent Cecília tiszteletére született ünnepi miséje. Az ihletett harmóniákban és melódiákban gazdag kompozíció népszerű az egyházi hangversenyek műsorán, de Veszprémben most csendült fel először. Gazdag hangszerelésű zenekar, három operai igényességű szólóénekes szerepe és áradó kórushangzás jellemzi Gounod fiatalkori miséjét, mondta Erdélyi Ágnes, Veszprém Város Vegyeskarának művészeti vezetője. Különlegessége a műnek, hogy „függelékként” később egy imádság került a végére, Napóleon, a francia állam és egyház tiszteletére, de ezt a veszprémi hangversenyen elhagyták a műsorból. Helyette a hagyományos Halleluja szólalt meg Handel Messiásából, a közönség nagy örömére.

A műsor első részében két kamarazenei blokk volt hallható. Hárfa-kórus-muzsika szólalt meg: néhány tétel Benjamin Britten Karácsonyi ének sorozatából (Ceremony of Carols), majd John Rutter Angyalok éneke, és két komponista népszerű imádsága, Bach-Gounod Ave Maria című műve. A zenekar Johann Sebastian Bach I. Brandenburgi versenyét adta elő, számtalan virtuóz és dallamos hangszerszólóval, barokk ünnepélyességgel. A zenekart Dubóczky Gergely vezényelte.