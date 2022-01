- Nem szerettük volna, hogy az emberek a járvány miatt kimaradjanak a közösségi életből, a kultúrából, ezért online közvetítettük nekik az ünnepségeket, a beszélgetéseket, valamint a különféle programokat. Már 2011-ben elkezdődött valami, amikor a férjemmel, Böhm Tamással és néhány barátunkkal együtt gondoltunk egyet, és Filep Miklós polgármester engedélyével szerveztünk egy nyári strandpartit, különféle vidám programokkal, homokvárépítéssel, matrac- és sportversenyekkel, retró divatbemutatóval, aztán este saját együttesünkkel teremtettünk kitűnő hangulatot - így beszélt az előzményekről Szilvia, aki aznap este az együttesükben énekelt, férje pedig gitározott.

A faluház vezetője így mesélt tovább, a vidám strandparti akkora sikernek, illetve érdeklődésnek örvendett, hogy ezen felbuzdulva összefogták a helyi klubokat, egyesületeket, és megszervezték a szüreti mulatságot is, ami többezres tömeget csalogatott Zánkára. Óriási rendezvény kerekedett belőle, mellyel mára országos hírnévre tettek szert.

- Így kezdődött minden, aztán megpályáztuk az állást, a képviselő-testület mellénk állt, nagyon sok segítséget kaptunk a falu vezetőségétől - beszélt a kezdetekről a faluház vezetője. Először vállalkozóként dolgoztak az intézményben, ellátva a helyi kulturális feladatokat, majd Szilvia később főállásba került, a férje pedig kezdettől fogva önkéntesen segít mindenben, így a beszélgetéseknél, a hangosításban, a díszletek készítésében, a szállításban és még sok mindenben.

Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi klubokkal, civil szervezetekkel, mindig és mindenkor számíthatnak a segítségükre. Szilvia szerint ez nem is menne máshogyan, legalábbis nem ilyen gördülékenyen, hiszen együtt dolgoznak, egy célért, hogy Zánka kulturális élete még jobb és jobb legyen, hogy szeressenek az emberek a faluházba járni, illetve közösségben lenni.

A különböző csoportok nagyon aktívan működnek a házban, így az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, az Okályi Iván Kertbarátkör, a Honismereti Kör, az Életmód Klub, a Magyar Tenger Népdalkör, a Nőklub és a szintén most 10 éves Zánkai Nevesincs Színjátszókör.

Zánka fantasztikus, óriási összetartó erővel rendelkezik, lelke van a községnek, igazán szerető és egymást tisztelő emberek lakják, akikkel könnyen megy a munka. A programok szervezésén egész évben gondolkodnak, mert úgy tartják, nemcsak nyáron van szükség kultúrára, jó programokra, hanem egész évben, így a szürke hétköznapokon is. Így minden évben megrendezik a magyar kultúra napját, a nemzeti ünnepeket, a nőnapot és a férfinapot, a több mint 20 éves múlttal rendelkező Zánkai Borheteket, a szüreti mulatságot, az adventet, amit élővé varázsoltak, az Ismeretlen ismerős című beszélgetéssorozatot, valamint a meghitt falukarácsonyt. Mindezek mellett még számtalan kisebb program megtalálható az éves programnaptárban.

– Természetesen próbálunk alkalmazkodni az éppen aktuális helyzethez, mint például a 2020 márciusában betörő járványhullámhoz. Az első sokk után tudtuk mit kell tennünk, hiszen sem az élet, sem a kulturális programok nem állhattak meg, így egy kis átszervezéssel áttértünk az online élő adásokra, melyeket a faluház Facebook-oldalán közvetítettünk az embereknek - jegyezte meg Szilvia. Azt mondta, így is a tervezett programterv alapján haladtak, és a magyar kultúra napjától a disznóvágásig minden programot sikerült megtartaniuk. Amikor aztán már lehetett személyes jelenléttel is rendezvényeket szervezni, akkor visszatértek a hagyományos szervezéshez, aztán újra online lehetett csak, és napjainkban is így tartják a beltéri rendezvényeket. A siker garantált, hiszen az emberek várják az élő műsorokat, kényelmesen nézhetik az otthoni fotelból, és egy kicsit mégis közösségben vannak. Reményeik szerint így sikerült megtartanunk a kitűnő zánkai közösséget.

Forrás: zánkai faluház

Munkájukban nagyon sokat segít Bácsiné Bogáncs Nikoletta, a faluház gondnoka és Gaál Tibor Lászlóné, a Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület elnöke.

- Minden nap egy új kihívás nekünk a faluházban, ami a második otthonunk is, hiszen néha sokkal többet vagyunk ott, mint otthon, nem beszélve arról, hogy én a házban töltöttem a gyermekéveimet is - utal a múltra Szilvia. Felidézte, édesapja, Kocsis Ervin 10 évig töltötte be a Zánkai Művelődési Ház igazgatói posztját, édesanyja, Kocsis Ervinné Ilona pedig tanítónő volt Zánkán, és állandó önkéntese a faluháznak.

– Tehát innen a kötődés, a kultúra szeretete, a szervezés öröme, és minden, ami még ezzel jár - vallotta. Kiemelte, természetesen nem megy minden olyan könnyedén, mint ahogy az kívülről látszik, egy-egy programot nagyon sok munka előzi meg. A látogató csak azt látja, hogy kellemes a beszélgetés, kitűnő a program, szép a dekoráció, jó a műsor, szépen meg van terítve az asztal, de nagyon sok felkészülés, munka áll emögött. Minden programhoz, rendezvényhez új díszletet, dekorációt készítenek, állandóan terveznek és gondolkodnak azon, hogy mit és hogyan lehetne még jobbá, szebbé tenni.

-Nagyon szeretjük, amit csinálunk, beletesszük a szívünket és a lelkünket, de máshogy nem is lenne értelme - érvelt Szilvia, aki férjével és családjával együtt szenvedélyesen szereti a Balatont és a vitorlázást. Azt mondta, az a természeti környezet, ami a tónál található, páratlan, és minden évszakban lenyűgöző.