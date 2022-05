A sokszínű, változatos és különböző technikákat felvonultató kiállítást Herth Viktória művészettörténész méltatta. A Veszprémi Művészetek Háza igazgatóhelyettese elmondta, a csoportos tárlatok növelik az összetartozás érzését, ami egyaránt jó a városnak, az itt élőknek, a művészeknek és a világnak is, ahol sajnos manapság egyre több félelem és erőszak van.

– Meggyőződésem, hogy értékválság van. Szélsőségek harcolnak egymással, s a pandémia, majd a háború felerősítette ezeket a szélsőségeket. Olyasmiket kell átélnünk, amikre rémálmainkban sem gondoltunk korábban. Ilyen körülmények között a szépség, a jóság, az esztétika és az etikai érték – mert egy jó műalkotásnak mindez a része – nélkülözhetetlen. Ilyen a Godzsa Zoárd fotóiból áradó fenséges nyugalom, Farkasné Csontos Katalin grafikáinak precízsége, pontossága, eleganciája és fantáziagazdagsága, Papp János pasztellképének pedig nemcsak bársonyossága, hanem tökéletes harmóniája, kompozíciója is megfogott. Nikolausz Krisztiánnak a színeiért vagyok oda, s nagyon érdekes Katona Judit alkotása, a homogén kék háttér előtt viruló pipacsaira egyszerűen öröm ránézni – mondta el Herth Viktória, majd hozzátette, ha egy közösségben vagy egy városban vannak művészek, az olyan, mint amikor egy sótlanul megfőzött ételbe végre beletehetjük a sót. Tökéletesebbé teszi.

Az idén tizedik alkalommal megrendezett kiállítás töretlen népszerűségnek örvend mind az alkotók, mind pedig a művészetkedvelő közönség körében. A Tavaszi tárlaton látható alkotások témaválasztása változatos, csakúgy, mint a technikák, melyekkel alkotóik a vászonra vagy éppen a papírra vetették személyes élményeiket, érzéseiket, benyomásaikat. A megnyitón a művészettörténész kiemelte: mindenki más, mindenki külön világ, éppen ezért a művészet nem egy abszolút kategória. Sőt, a művészet abszolút szubjektív.

A képzőművészet ezúttal a zenével fonódott össze a megnyitón, ahol Maurer Anita énekesnő előadását is meghallgathatta a közönség. A Tavaszi tárlat június 30-ig tekinthető meg a várpalotai városi könyvtárban.